Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điện rồi thành lập đế chế khủng, tỷ phú bất ngờ dính lùm xùm vì ngoại tình ở tuổi 63

Ở tuổi 63, Jensen Huang - một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu – vẫn đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Ông là người góp phần đưa NVIDIA từ một công ty sản xuất chip đồ họa trở thành thế lực trung tâm trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, những thông tin gây xôn xao liên quan đến đời tư đang khiến tên tuổi vị tỷ phú gốc Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ xuất hiện trên các mặt báo theo một cách hoàn toàn khác.

Từ chàng sinh viên kỹ thuật điện đến người đứng đầu đế chế nghìn tỷ USD

Sinh năm 1963 tại Đài Loan (Trung Quốc), Jensen Huang có hành trình trưởng thành khá đặc biệt. Khi còn nhỏ, ông cùng gia đình chuyển đến Mỹ, trải qua những năm tháng học tập và thích nghi với môi trường sống mới.

Huang theo học tại Đại học bang Oregon, nơi ông tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện năm 1984. Sau đó, ông tiếp tục theo đuổi con đường học thuật tại Đại học Stanford và nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật điện năm 1992.

Trước khi trở thành doanh nhân, Huang từng làm việc tại một số công ty công nghệ bán dẫn, trong đó có LSI Logic và AMD. Những trải nghiệm này giúp ông tích lũy kiến thức chuyên môn cũng như hiểu biết về thị trường chip – lĩnh vực sau này trở thành nền móng cho sự nghiệp của mình.

Năm 1993, ở tuổi 30, Huang cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem thành lập NVIDIA. Khởi đầu với tham vọng phát triển công nghệ xử lý đồ họa cho máy tính cá nhân, công ty khi đó chưa thể hình dung rằng những con chip của mình sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất của cuộc cách mạng AI.

Bước ngoặt lớn đến khi NVIDIA phát triển các bộ xử lý đồ họa (GPU) có khả năng thực hiện những phép tính song song phức tạp. Công nghệ này ban đầu phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử, nhưng về sau chứng minh được tiềm năng vượt xa lĩnh vực đồ họa.

Thông qua nền tảng lập trình CUDA, NVIDIA mở rộng khả năng ứng dụng GPU vào nghiên cứu khoa học, học máy và trí tuệ nhân tạo. Đây chính là bước đi chiến lược giúp công ty tạo dựng lợi thế cạnh tranh trong một thị trường ngày càng quan trọng.

Khi làn sóng AI bùng nổ, nhu cầu về chip tăng tốc xử lý dữ liệu và huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo tăng mạnh. NVIDIA nhanh chóng trở thành nhà cung cấp công nghệ trọng yếu cho các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực đồ họa, NVIDIA vươn lên thành tập đoàn có giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ USD. Jensen Huang cũng trở thành một trong những tỷ phú giàu có và có ảnh hưởng nhất thế giới.

Vị tỷ phú kín tiếng và những dấu hỏi về đời tư

Trái ngược với hình ảnh thường xuyên xuất hiện trước công chúng trong những sự kiện công nghệ lớn, Jensen Huang tương đối kín tiếng về cuộc sống cá nhân.

Ông kết hôn với Lori Mills từ năm 1985. Hai người có hai con và đã đồng hành cùng nhau qua phần lớn chặng đường xây dựng sự nghiệp của Huang.

Trong nhiều năm, hình ảnh của nhà sáng lập NVIDIA gắn liền với phong cách lãnh đạo quyết liệt, khả năng nhìn xa và những chiếc áo khoác da màu đen đã trở thành dấu ấn quen thuộc. Ông cũng thường được nhắc đến như một trong những lãnh đạo có tầm nhìn quan trọng nhất trong ngành bán dẫn.

Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn bước theo hướng khác khi Jensen Huang vừa thừa nhận ngoại tình. Ngày 8/11, CEO Nvidia Jensen Huang đã công khai xin lỗi gia đình sau khi thừa nhận không chung thủy với vợ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Mỹ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông và một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động gián điệp nước ngoài.

Trong thông điệp gửi tới nhân viên Nvidia, được tập đoàn cung cấp cho Fox Business, ông Huang thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con của chúng tôi. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi thực sự xin lỗi".

Người đứng đầu Nvidia đồng thời khẳng định sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và chấp nhận những chỉ trích liên quan.

Trước đó, The New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ tình cảm với Alice Huang, một lãnh đạo của công ty Megaspeed. Người phụ nữ này bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên quan đến hoạt động gián điệp nước ngoài.

Hiện có rất ít thông tin công khai về lý lịch cá nhân của Alice Huang. Theo The New York Times, bà là công dân Trung Quốc và còn được biết đến với tên gọi Huang Le. Những người từng tiếp xúc mô tả bà có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, đồng thời duy trì quan hệ với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực chip AI.

Chưa có hồ sơ đáng tin cậy xác nhận Alice Huang từng theo học tại trường đại học nào hoặc sở hữu bằng cấp gì. Bà được cho là khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực truyền hình, từng làm việc tại Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam (Hunan TV) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Theo các nguồn tin am hiểu sự việc được The New York Times dẫn lời, dựa trên thông tin tình báo của Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio hồi đầu năm nay đã chỉ đạo soạn thảo một bản ghi nhớ mật. Tài liệu này cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ thân thiết giữa CEO Nvidia Jensen Huang và một người bị nghi là “điệp viên Trung Quốc”.

Theo đánh giá trong bản ghi nhớ, Alice Huang được cho là có nhiệm vụ tác động để Jensen Huang vận động chính quyền Tổng thống Trump nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ sang Trung Quốc.

Nguồn: Tổng hợp