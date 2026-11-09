Một nước bất ngờ dọa tấn công Kiev, Odessa và Lviv (Ukraine): Chuyện gì đang xảy ra?

Thông tin Iran đưa Kiev, Odessa và Lviv (Ukraine) vào danh sách mục tiêu tên lửa trong trường hợp Mỹ tiếp tục tấn công nước này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Ukraine xác nhận hình ảnh được sử dụng làm bằng chứng đã bị làm giả, còn chương trình truyền hình Iran được cho là phát đi lời đe dọa thực tế không đề cập đến các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Iran dọa tấn công Ukraine là giả

Ngày 4/11, một số tài khoản và kênh Telegram lan truyền thông tin cho rằng Iran cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Kiev, Lviv và Odessa nếu Mỹ mở một chiến dịch quân sự mới chống lại Tehran.

Để củng cố thông tin, các tài khoản này đăng tải ảnh chụp màn hình được cho là trích từ chương trình phát sóng của kênh truyền hình nhà nước Iran IRINN.

Hình ảnh lan truyền cho thấy bản đồ châu Âu với ba thành phố của Ukraine là Kiev, Lviv và Odessa được đánh dấu. Thành phố Rzeszów của Ba Lan cũng xuất hiện trên bản đồ. Một số đồ họa mô phỏng tên lửa bay từ phía Iran và các vụ nổ tại châu Âu được chèn vào hình ảnh.

Theo trang tin Ukraine Glavcom, hình ảnh này còn đi kèm dòng chữ tiếng Ba Tư có nội dung: "Tên lửa của chúng tôi sẽ vươn tới châu Âu, chúng tôi sẽ tiêu diệt... Mỹ và các đồng minh"..

Thông điệp được cho là xuất hiện trong bản tin buổi tối của IRINN và chương trình phân tích "Iran Time". Từ đó, nhiều tài khoản diễn giải rằng Tehran đã công khai cảnh báo Ukraine và Ba Lan về nguy cơ bị tấn công.

Thông tin lan truyền Iran dọa tấn công Ukraine là giả. Ảnh: newsukraine.rbc

Tuy nhiên, Trung tâm Chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (CCD) khẳng định đây là thông tin giả.

Trong thông báo được Ukrinform dẫn lại ngày 5/11, CCD cho biết chương trình truyền hình Iran được đề cập không hề nói đến khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Hình ảnh xuất hiện trong chương trình phát sóng gốc hoàn toàn khác với ảnh chụp màn hình đang được chia sẻ trên mạng.

Cơ quan này xác định hình ảnh có bản đồ đánh dấu Kiev, Lviv và Odessa đã bị chỉnh sửa, làm giả nhằm tạo ra ấn tượng rằng Iran đang trực tiếp đe dọa Ukraine.

Trang RBC-Ukraine cũng dẫn thông tin từ CCD, nhấn mạnh rằng không có lời đe dọa tấn công tên lửa vào ba thành phố nói trên trong chương trình truyền hình Iran.

Theo CCD, việc phát tán hình ảnh giả nhằm tạo ra cảm giác về một mối đe dọa quân sự không có thật, qua đó gây tâm lý hoang mang trong xã hội Ukraine.

Iran thực sự cảnh báo điều gì?

Dù thông tin về ba thành phố Ukraine là giả, những tuyên bố cứng rắn của Iran liên quan đến khả năng mở rộng phạm vi xung đột sang châu Âu là có thật.

Theo Euronews ngày 4/11, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cảnh báo Tehran có thể phóng tên lửa về phía các nước châu Âu nếu Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại những nước này để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ông Ardestani đặc biệt nhắc đến các căn cứ tại Italy và Đức. Nghị sĩ Iran tuyên bố Tehran sẽ không để việc các nước châu Âu hỗ trợ Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran mà không phải chịu hậu quả.

Ông cũng cảnh báo Iran có thể nhắm vào các cơ sở quân sự cũng như tài sản vật chất và phi vật chất của những quốc gia hỗ trợ Washington.

Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố nhấn mạnh sẽ đáp trả ngay lập tức, hiệu quả và không bị giới hạn về địa lý trước mọi cấp độ, hình thức đe dọa.

Truyền thông Iran cũng đề cập khả năng mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ sở quân sự Mỹ và NATO tại châu Âu. Báo Iran International ngày 3/11 dẫn các nguồn tin và phát biểu từ giới chức Iran cho biết những địa điểm được nhắc đến bao gồm các cơ sở quân sự tại Cyprus, Hy Lạp, Romania, Albania, Italy và Anh.

Những tuyên bố này cho thấy Tehran đang sử dụng ngôn từ cứng rắn để cảnh báo các quốc gia châu Âu về hậu quả nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ và cơ sở quân sự của mình trong một chiến dịch chống Iran.



