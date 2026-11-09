Iran gửi tin vui bất ngờ cho toàn thế giới

Hôm 8/11, Mohammad Meshkinfam, Giám đốc điều hành Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Dầu khí Quốc gia Iran (NIOEC), cho biết hoạt động sửa chữa, tái thiết các cơ sở dầu mỏ bị ảnh hưởng trong thời gian xảy ra xung đột đang được đẩy nhanh. Theo ông, tiến độ khôi phục các cơ sở và kho chứa dầu bị hư hại hiện đạt khoảng 80%.

Iran đang tập trung nguồn lực nhằm đưa hệ thống hạ tầng dầu mỏ trở lại hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo NIOEC kỳ vọng toàn bộ cơ sở liên quan có thể đạt trạng thái vận hành tối ưu trước khi tháng Aban theo lịch Iran kết thúc, tương đương khoảng cuối tháng 11.

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi không đồng đều giữa các hạng mục. Đối với những cơ sở phục vụ hoạt động bơm chuyển sản phẩm dầu mỏ, khoảng 60% công việc khôi phục đã hoàn thành. Đây là những mắt xích quan trọng trong quá trình vận chuyển nhiên liệu từ các kho chứa tới mạng lưới phân phối.

Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng đáng chú ý là kho dầu Rey, cơ sở quan trọng đối với hoạt động cung cấp nhiên liệu cho Tehran. Theo ông Meshkinfam, nguồn cung nhiên liệu cho thủ đô Iran đã được nối lại khoảng hai tuần sau các cuộc tấn công nhằm vào kho dầu này.

Không chỉ phục hồi, công suất phân phối nhiên liệu tại Tehran hiện thậm chí đã vượt mức trước khi cơ sở hạ tầng bị tấn công.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh Iran triển khai đồng thời hai nhóm công việc lớn. Hạng mục đầu tiên tập trung sửa chữa hệ thống vận chuyển và phân phối các sản phẩm dầu mỏ. Hạng mục còn lại là xây dựng lại bồn chứa cùng những công trình phụ trợ bị hư hại.

Để rút ngắn thời gian gián đoạn, các đơn vị thi công được huy động tới hiện trường chỉ trong vòng ba ngày. Hoạt động sửa chữa sau đó được triển khai với cường độ cao.

Trong khoảng 2 tháng, lực lượng kỹ thuật đã thực hiện khối lượng công việc hàn tương đương khoảng 60.000 inch mối hàn theo cách tính chuyên ngành. Con số này phản ánh quy mô của hoạt động sửa chữa hệ thống đường ống, bồn chứa và các kết cấu liên quan sau những thiệt hại do xung đột gây ra.

Một trong những thách thức lớn nhất của quá trình tái thiết là nhiều hạng mục phải bắt đầu khi chưa có thiết kế hoàn chỉnh. Trong điều kiện thông thường, thiết kế kỹ thuật cần được hoàn tất trước khi công trình bước vào giai đoạn thi công. Tuy nhiên, yêu cầu nhanh chóng khôi phục nguồn cung nhiên liệu khiến Iran lựa chọn cách tiếp cận khác.

Các nhóm kỹ thuật tiến hành thiết kế và thi công song song, thay vì chờ hoàn tất toàn bộ hồ sơ mới bắt đầu xây dựng. Phương án này giúp rút ngắn đáng kể thời gian khôi phục, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về phối hợp giữa các bộ phận thiết kế, kỹ thuật và thi công tại hiện trường.

Việc nhanh chóng khôi phục các kho chứa và hệ thống vận chuyển có ý nghĩa đặc biệt đối với Tehran, nơi tập trung dân số lớn và nhu cầu nhiên liệu cao.

Với khoảng 80% công việc tại các cơ sở và kho chứa đã hoàn tất, NIOEC đặt mục tiêu xử lý phần còn lại trong những tuần tới. Nếu tiến độ được duy trì, Iran kỳ vọng các hạ tầng dầu mỏ bị ảnh hưởng có thể trở lại trạng thái vận hành tối ưu vào cuối tháng 11.

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