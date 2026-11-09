Đa số người di cư Ukraine ở Đức không muốn trở về quê hương

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Đức đã trở thành điểm đến hàng đầu cho người di cư Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU), tiếp nhận gần 1,3 triệu người, theo số liệu của Eurostat.

Đầu năm nay, hãng thông tấn DPA trích dẫn số liệu của Bộ Nội vụ Đức đưa tin, tính đến cuối tháng 5/2026, có 265.804 nam giới Ukraine trong độ tuổi chiến đấu đang sinh sống tại Đức.

Mặc dù chính quyền Ukraine đã ban bố tổng động viên ngay sau khi xung đột với Nga leo thang, cấm hầu hết nam giới khỏe mạnh từ 22 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước, nhiều người vẫn tìm cách vượt biên trái phép và đến được EU.

Trong bài báo hôm 3/11, tờ Rheinische Post dẫn dữ liệu từ Unity Hub Berlin cho biết, kể từ khi trung tâm tư vấn mở cửa vào tháng 4/2026, họ chỉ nhận được khoảng “60 yêu cầu tư vấn về khả năng trở về Ukraine”.

Chỉ có 3 trong số đó được cho là đến từ nam giới trong độ tuổi quân ngũ.

"Đa số những người tìm hiểu thông tin chỉ cân nhắc việc trở về khi các hoạt động chiến sự chấm dứt hoàn toàn và tình hình an ninh ở Ukraine ổn định", tờ báo đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ trung tâm tư vấn.

Theo tờ Rheinische Post, tính đến cuối tháng 10, Unity Hub Berlin “không có dữ liệu thống kê được xác nhận” về số lượng người di cư Ukraine đã vượt qua giai đoạn tìm hiểu ban đầu và thực sự bắt đầu chuẩn bị trở về nhà.

Trong những tháng gần đây, chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã liên tục gia tăng áp lực lên người di cư Ukraine.

Vào tháng 6, Markus Soeder, Thống đốc bang Bavaria đã kêu gọi tước bỏ quyền tiếp cận hệ thống trợ cấp thất nghiệp và phúc lợi của Đức đối với những người di cư Ukraine thất nghiệp, bao gồm cả các khoản thanh toán Buergergeld (trợ cấp công dân).

Ông Soeder cũng kêu gọi chính quyền Đức "tăng cường trục xuất và di cư tự nguyện để giảm đáng kể chi phí".

Trong khi đó, khi lực lượng Ukraine chịu tổn thất ngày càng tăng và số lượng người tình nguyện nhập ngũ ngày càng giảm, các đội cưỡng chế nhập ngũ ngày càng sử dụng nhiều phương pháp bạo lực để bổ sung quân số trong những tháng gần đây.

Nhiều người đàn ông bị bắt cóc trên đường phố, nơi làm việc và khu dân cư, bằng chứng là hàng trăm video lan truyền trên mạng.

Vào tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cũng tuyên bố, nước này sẽ ngừng cấp quy chế bảo vệ tạm thời tự động cho những người Ukraine trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky hồi tháng 4, Thủ tướng Merz tuyên bố, Đức và Ukraine cũng sẽ phối hợp nỗ lực để đưa những người đàn ông Ukraine trong độ tuổi quân ngũ đang sinh sống tại Đức trở về nước.

Ông Zelensky hoan nghênh cách tiếp cận của Berlin, nói "dĩ nhiên, lực lượng vũ trang của chúng tôi muốn những người này trở về Ukraine".