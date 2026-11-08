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Tổng thống Ukraine lên tiếng về bê bối tham nhũng rúng động của quan chức an ninh cấp cao

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cam kết sẽ có thêm "các quyết định nhân sự" tại cơ quan an ninh nội địa Ukraine, sau khi một vụ bê bối tham nhũng làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng về tình trạng miễn trừ trách nhiệm của các quan chức.

Trước đó, cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã công bố cáo buộc đối với một số quan chức an ninh và thực thi pháp luật cấp cao về vai trò của họ trong việc bao che cho một đường dây tội phạm lớn.

Đường dây này điều hành các trung tâm lừa đảo, buôn bán ma túy và sản xuất tiền giả và thuốc lá giả với sự giúp đỡ của các quan chức cấp cao từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cảnh sát Quốc gia và Văn phòng Tổng công tố.

Trong bài phát biểu tối 7/11, Tổng thống Zelensky nói rằng các hành vi phạm tội bị cáo buộc - một phần trong cuộc điều tra đang diễn ra của Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine và các cơ quan liên kết - là "đáng xấu hổ, hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Cuộc điều tra này là lùm xùm mới nhất nhằm vào các quan chức đương nhiệm, khiến người dân Ukraine không khỏi phẫn nộ.

"Đã có những quyết định sa thải trong Cơ quan An ninh Ukraine vì chuyện này, và sẽ còn có những quyết định nhân sự khác nữa”, ông Zelensky nói, cho biết thêm ông kỳ vọng sẽ có một cuộc điều tra toàn diện.

Hôm 6/11, một tòa án Ukraine đã ra lệnh bắt giữ và cho tại ngoại một cựu tướng SBU liên quan đến vụ án. Hai quan chức cảnh sát và một nghi phạm khác cũng đã bị ra lệnh tạm giam trong tuần này.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề xuất luật mới yêu cầu tất cả nhân viên của SBU - cơ quan có quyền lực thực thi pháp luật và quân sự rộng lớn - phải công khai kê khai tài sản của mình.

Việc kê khai tài sản là một công cụ mạnh mẽ để giám sát tham nhũng ở Ukraine. Giải quyết vấn nạn tham nhũng ở cấp cao là yếu tố then chốt trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine, đồng thời giúp nước này tiếp tục nhận được các khoản viện trợ tài chính thiết yếu từ các nhà tài trợ để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

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Theo Minh Hạnh

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