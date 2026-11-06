Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xung đột kéo dài, Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số

| | Tài chính quốc tế

Xung đột kéo dài, Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số

Theo báo cáo của tạp chí The Economist, Ukraine đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số khi cuộc xung đột vũ trang kéo dài.

Người dân thủ đô Kiev của Ukraine trú ẩn bên dưới một ga tàu điện ngầm, sau khi còi báo động vang lên.

Theo tạp chí hàng tuần này, dân số trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã giảm từ khoảng 37 triệu xuống còn 27-28 triệu kể từ năm 2022.

Khoảng 3-5 triệu người Ukraine hiện đang sống ở Nga, trong khi hơn 5 triệu người đã di cư sang các nước khác.

Theo Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev, chỉ có 43% người tị nạn dự định trở về quê hương, giảm so với 74% vào năm 2022.

Số người chết trong chiến đấu ước tính khoảng 150.000 người.

Tờ The Economist chỉ rõ, "tỷ lệ sinh của Ukraine đã giảm từ 1,2 con trên mỗi phụ nữ vào năm 2020 xuống còn 0,8-0,9", trong khi "tỷ lệ thay thế cần thiết để giữ dân số ổn định là 2,1".

"Trong nửa đầu năm 2026, số người chết nhiều hơn số người sinh với tỷ lệ hơn ba trên một", tờ báo này cho biết.

Theo một chuyên gia Ukraine, thế hệ sinh ra trong những năm 1990 và 2000 thực tế là một trong những nhóm nhân khẩu học nhỏ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này.

Tờ The Economist dẫn dữ liệu của LHQ cho biết, kịch bản thực tế nhất sẽ dẫn đến dân số giảm 0,7-0,9% mỗi năm trong vài thập kỷ tới, khiến Ukraine chỉ còn khoảng 25 triệu người vào năm 2040, với giả định hoạt động quân sự tiếp tục đến những năm 2030.

Nhà nhân khẩu học Svetlana Aksyonova nói với The Economist, tỷ lệ sinh có thể giảm xuống mức thấp nhất là 0,6 con trên mỗi phụ nữ.

Theo Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động với khoảng 2,5 triệu người, do đó quốc gia này sẽ phải dựa vào lực lượng lao động nước ngoài.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đạí

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ: TTCK Đài Loan giảm sâu nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch khẩn cấp sau cú sốc từ Mỹ

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ: TTCK Đài Loan giảm sâu nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch khẩn cấp sau cú sốc từ Mỹ Nổi bật

‘Máy bay Ngày tận thế’ của ông Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ: Chưa rõ mục đích

‘Máy bay Ngày tận thế’ của ông Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ: Chưa rõ mục đích Nổi bật

Một chỉ số kinh tế Mỹ bất ngờ tăng gấp gần 3 lần dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 vọt lên gần 77%

Một chỉ số kinh tế Mỹ bất ngờ tăng gấp gần 3 lần dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 vọt lên gần 77%

21:52 , 06/11/2026
Máy bay Ngày Tận thế của Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ cất cánh

Máy bay Ngày Tận thế của Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ cất cánh

21:38 , 06/11/2026
Đằng sau chuyện Tổng thống Mỹ Trump đột ‘giáng đòn’ vào Israel

Đằng sau chuyện Tổng thống Mỹ Trump đột ‘giáng đòn’ vào Israel

21:00 , 06/11/2026
Bộ Ngoại giao Nga: Cảnh báo đòn đáp trả mạnh nếu EU tịch thu tài sản

Bộ Ngoại giao Nga: Cảnh báo đòn đáp trả mạnh nếu EU tịch thu tài sản

20:41 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên