Xung đột kéo dài, Ukraine đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số

Người dân thủ đô Kiev của Ukraine trú ẩn bên dưới một ga tàu điện ngầm, sau khi còi báo động vang lên.

Theo tạp chí hàng tuần này, dân số trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát đã giảm từ khoảng 37 triệu xuống còn 27-28 triệu kể từ năm 2022.

Khoảng 3-5 triệu người Ukraine hiện đang sống ở Nga, trong khi hơn 5 triệu người đã di cư sang các nước khác.

Theo Trung tâm Chiến lược Kinh tế có trụ sở tại Kiev, chỉ có 43% người tị nạn dự định trở về quê hương, giảm so với 74% vào năm 2022.

Số người chết trong chiến đấu ước tính khoảng 150.000 người.

Tờ The Economist chỉ rõ, "tỷ lệ sinh của Ukraine đã giảm từ 1,2 con trên mỗi phụ nữ vào năm 2020 xuống còn 0,8-0,9", trong khi "tỷ lệ thay thế cần thiết để giữ dân số ổn định là 2,1".

"Trong nửa đầu năm 2026, số người chết nhiều hơn số người sinh với tỷ lệ hơn ba trên một", tờ báo này cho biết.

Theo một chuyên gia Ukraine, thế hệ sinh ra trong những năm 1990 và 2000 thực tế là một trong những nhóm nhân khẩu học nhỏ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước này.

Tờ The Economist dẫn dữ liệu của LHQ cho biết, kịch bản thực tế nhất sẽ dẫn đến dân số giảm 0,7-0,9% mỗi năm trong vài thập kỷ tới, khiến Ukraine chỉ còn khoảng 25 triệu người vào năm 2040, với giả định hoạt động quân sự tiếp tục đến những năm 2030.

Nhà nhân khẩu học Svetlana Aksyonova nói với The Economist, tỷ lệ sinh có thể giảm xuống mức thấp nhất là 0,6 con trên mỗi phụ nữ.

Theo Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động với khoảng 2,5 triệu người, do đó quốc gia này sẽ phải dựa vào lực lượng lao động nước ngoài.