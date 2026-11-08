Tìm thấy cụ ông 86 tuổi sau 2 tháng trôi dạt trên Thái Bình Dương

Cụ ông Harry Blodgett (86 tuổi) được Lực lượng Tuần tra bờ biển Mỹ giải cứu sau gần 2 tháng trôi dạt trên Thái Bình Dương. Chuyến đi mà cụ gọi là “nguyện ước cuối cùng trong đời” suýt biến thành thảm kịch do sự cố mất buồm và cạn nhiên liệu.

Ngày 28/10, Lực lượng Tuần tra Bờ biển Mỹ phối hợp cùng một tàu chở hàng thương mại đã phát hiện và cứu sống cụ Harry Blodgett cùng chú chó một mắt tên Sasha. Cả hai được tìm thấy trên chiếc thuyền Willow Wind, cách thành phố San Diego khoảng 740 km

Trước đó, vào tháng 8/2026, cụ Blodgett cùng chú chó Sasha bắt đầu giăng buồm rời cảng Astoria, bang Oregon, Mỹ hướng về thị trấn Pago Pago thuộc quần đảo Samoa, Mỹ. Cụ chia sẻ rằng chuyến đi xuyên Thái Bình Dương là ước nguyện cuối cùng trong danh sách những việc muốn làm trước khi qua đời.

Cụ Blodgett cùng chú chó Sasha trước khi lênh đênh trên biển hơn 60 ngày.

Để thực hiện chuyến đi, cụ ông 86 tuổi đã bán hết tài sản và rời bỏ nơi ở. Ông Randy Enders, một người bạn của cụ, cho biết ông cùng nhiều hàng xóm xung quanh đã hết lời can ngăn vì cụ Blodgett chỉ có kinh nghiệm đi biển rất hạn chế. Mặc dù vậy, cụ vẫn quyết định ra khơi.

Sóng gió nhanh chóng ập đến chỉ sau 2 tuần khởi hành. Thuyền của cụ bị sóng đánh rách sạch buồm và cạn kiệt nhiên liệu, khiến chiếc Willow Wind rơi vào tình cảnh trôi dạt tự do. Dù gặp sự cố nghiêm trọng, cụ Blodgett vẫn không kích hoạt phao phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp qua vệ tinh (EPIRB) trong một thời gian dài vì mong có thể hoàn thành chuyến đi.

Sau 60 ngày không nhận được tin tức từ cụ Blodgett, ngày 24/10, một người hàng xóm đã báo cho Lực lượng Tuần tra bờ biển Mỹ.

Trung tá Jason Nguyen, người chỉ huy phụ trách chiến dịch tìm kiếm, chia sẻ rằng việc thiếu thông tin ban đầu khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn: “Trường hợp này đặc biệt phức tạp với đội của chúng tôi. Phạm vi tìm kiếm gần 7.200km”.

Nút thắt của cuộc tìm kiếm chỉ được gỡ bỏ vào ngày 27/10 khi lực lượng chức năng bất ngờ nhận được tín hiệu từ thiết bị EPIRB của tàu Willow Wind. Nhờ sự hỗ trợ từ tàu chở hàng Grand Orion đang di chuyển cách đó 60 dặm, đội cứu hộ đã tiếp cận và đưa cụ ông cùng chú chó cưng lên tàu an toàn vào ngày hôm sau.

“Thật may mắn khi một ông lão 86 tuổi đã lênh đênh trên biển suốt gần 2 tháng mà vẫn khỏe mạnh. Cụ có bị trầy xước chút ít, nhưng nhìn chung tình trạng sức khỏe khá tốt nếu xét trong hoàn cảnh như vậy”, Trung tá Jason cho biết.

Trả lời phỏng vấn từ giường bệnh sau sự cố, cụ Blodgett vẫn tỏ ra khá điềm tĩnh về hành trình vừa qua: “ Tôi chẳng thấy sợ chút nào cả. Con thuyền đã chống chọi rất tốt”.

Sau sự cố, đại diện Lực lượng Tuần tra Bờ biển Mỹ lên tiếng cảnh báo về nguy cơ khôn lường từ những chuyến hải trình đơn độc đường dài.

Trung tá Jason nhấn mạnh: “Có không ít người gặp nạn mà chúng tôi không bao giờ biết tin, hoặc có nhận được tín hiệu cầu cứu nhưng sau đó không thể tìm thấy họ”.