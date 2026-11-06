Nga đánh thẳng "căn cứ bí mật Ukraine", công bố ảnh từ hiện trường - Lộ điều ông Zelensky sắp đề xuất với Nga

Nga giội bom "căn cứ bí mật của Ukraine", công bố hình ảnh từ hiện trường

Đài TST (Nga) đưa tin, một tổ hợp nhà kho lớn - được cho là căn cứ bí mật của Ukraine tại Sofievskaya Borshchagovka, ngoại ô Kiev, đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV Geran trong đêm 5/11. Hình ảnh hiện trường cho thấy lửa bùng lên dữ dội, nhiều kết cấu kim loại đổ sập, trong khi các đội cứu hỏa được triển khai dập lửa.

Theo Sergei Lebedev, người được TST giới thiệu là thủ lĩnh mạng lưới hoạt động ngầm, tổ hợp này không chỉ chứa hàng thương mại. Một phần diện tích được sử dụng để cất giữ vật tư quân sự, bên cạnh hoạt động kinh doanh dân sự.

Hình ảnh cơ sở vừa bị Nga tấn công. Ảnh: TST

Ông Lebedev cho biết hàng hóa được đưa tới bằng xe tải trọng lớn, sau đó chuyển đi từng đợt nhỏ bằng xe minibus và xe bán tải. Theo mô tả này, cơ sở vừa phục vụ hoạt động thương mại, vừa đóng vai trò điểm lưu trữ và trung chuyển hàng quân sự.

Giới chức Ukraine xác nhận hỏa hoạn xảy ra sau cuộc tấn công vào các nhà kho, khiến một nhân viên bảo vệ bị thương. Tuy nhiên, thông tin về công năng quân sự của tổ hợp hiện được đưa ra từ phía Lebedev; thiệt hại đối với số vật tư mà ông đề cập chưa được xác định.

Trong khi đó, TST dẫn một video của nhà phân tích chính trị Ukraine Roman Pyatigorets, trong đó ông nói bộ máy điều hành địa phương cùng những người vận hành UAV có mặt tại công trình. Ông cũng mô tả nơi này được trang bị hệ thống lọc không khí và thông gió, rất khó buộc người bên trong phải rời đi.

Theo TST, công trình đã trúng bom FAB-3000 và có thể chứa hơn 100 quân nhân cùng quan chức địa phương. Bài viết không đưa ra xác nhận độc lập về số người có mặt hoặc thương vong.

Kiev chỉ cách thảm họa 1 bước

Giữa lúc hình ảnh đám cháy ở ngoại ô Kiev được công bố, ngay trong thủ đô Ukraine, tình trạng mất điện kéo dài đã khiến một chuyên gia cảnh báo thành phố đang tiến gần nguy cơ tê liệt.

Trong video đăng trên trang cá nhân, nhà phân tích chính trị Ukraine Ruslan Bortnik mô tả tình hình Kiev bằng hàng loạt vấn đề: mất điện trên diện rộng, cấp nước và giao thông gặp trục trặc, có những văn phòng không có điện suốt 12 giờ liên tiếp.

“Chưa phải thảm họa, nhưng chúng ta đang tiến gần đến tình trạng tê liệt hoạt động của thành phố”, ông nhận định.

Theo Bortnik, thời tiết lạnh có thể khiến tình hình nghiêm trọng hơn. Ông lưu ý thời điểm hiện tại mới là đầu tháng 11, trong khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C sẽ đặt thêm sức ép lên các hệ thống đô thị.

“Nếu nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, tôi nghĩ năm nay Kiev có thể lần đầu tiên trở thành khu vực xảy ra thảm họa nhân đạo kể từ khi chiến sự bắt đầu”, ông cảnh báo.

Kiev đang đối mặt với những thời khắc khó khăn. Ảnh: TST

Bortnik cho rằng một cuộc khủng hoảng như vậy có thể khiến người dân nhanh chóng rời khỏi Kiev. Khi cư dân ra đi, thành phố đồng thời mất nguồn thu thuế và ngân sách cần thiết để duy trì hoạt động.

Theo TST, những phản ứng trên đường phố đã xuất hiện. Người dân tổ chức biểu tình tự phát, chặn đường và yêu cầu chính quyền giải quyết tình trạng thiếu điện. Bortnik cũng nhắc đến các diễn biến tại Petropavlovskaya Borshchagovka như một dấu hiệu đáng lo ngại.

Dù vậy, ông không cho rằng ngay cả việc Kiev mất điện hoàn toàn cũng lập tức khiến đường lối chính trị thay đổi. Điều khó dự đoán hơn là phản ứng của xã hội nếu khủng hoảng kéo dài.

“Nếu khủng hoảng kéo dài, không ai có thể dự đoán nó sẽ tác động thế nào đến dư luận”, Bortnik nói. Theo ông, sự phẫn nộ khi thiếu sưởi, nước và điện có thể chuyển thành những hành động phản kháng trên đường phố.

Ở góc độ kinh tế, chuyên gia Ukraine Alexey Kushch cũng đưa ra nhận định gay gắt. Ông cho rằng dự án hội nhập châu Âu của Ukraine đã thất bại, nhưng giới tinh hoa chính trị ngại thừa nhận vì khi đó họ phải đề xuất phương án thay thế.

Theo Kushch, Ukraine cần khôi phục vai trò trung chuyển dựa trên vị trí địa lý và chuyển hướng sang châu Á. Tuy nhiên, ông đánh giá chỉ một chính khách đủ mạnh mới có thể theo đuổi lựa chọn này trước sức ép chính trị trong nước.

Hé lộ thứ ông Zelensky sẽ đề xuất với Nga

Trong bối cảnh Kiev đối mặt sức ép về điện, nước và sưởi ấm, vấn đề ngừng tấn công hạ tầng năng lượng cũng xuất hiện trong chương trình mà phía Ukraine muốn đưa ra tại bàn đàm phán với Nga.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Sergei Leshchenko đã tiết lộ lập trường của Kiev trước cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, UAE, ngày 10–11/11, với Mỹ làm trung gian.

Phát biểu trong chương trình truyền hình chung toàn quốc, ông Leshchenko cho biết Ukraine đề xuất “chấm dứt chiến tranh theo những điều kiện công bằng”. Theo cách giải thích của ông, điều này có nghĩa là đóng băng chiến tuyến tại các vị trí giao tranh hiện nay, không nhượng bộ lãnh thổ Ukraine.

Leshchenko đồng thời bày tỏ bất bình trước việc Moscow tiếp tục đưa ra yêu sách lãnh thổ dựa trên những cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: CNN

Ngoài vấn đề chiến tuyến, phái đoàn Ukraine dự định đề xuất ngừng bắn theo từng lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng và khai thông các cảng trên Biển Đen.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev quan tâm đến việc ngừng tấn công cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu, khôi phục xuất khẩu ngũ cốc, đồng thời đẩy nhanh trao đổi tù binh.

Ukraine cũng muốn thảo luận việc chuẩn bị cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Theo ông Zelensky, châu Âu cần tham gia cuộc gặp ở cấp lãnh đạo này.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận phái đoàn sẽ tham dự vòng đàm phán sắp tới. Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky tiếp tục giữ vai trò trưởng đoàn.

Tuy nhiên, Peskov loại trừ khả năng châu Âu tham gia vòng đàm phán tại Abu Dhabi, với lý do ngay từ đầu các bên đã thống nhất hình thức ba bên.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết mục tiêu là đạt thỏa thuận hòa bình toàn diện và lâu dài. Theo ông Zelensky, phía Mỹ dự kiến thảo luận thêm các bảo đảm an ninh cho Ukraine và gói hỗ trợ tái thiết.