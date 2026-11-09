Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh hiếm ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xưa

| | Tài chính quốc tế

Ảnh hiếm ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xưa

Những hình ảnh này có thể khác xa trong tưởng tượng của nhiều người.

Suốt hơn một thập kỷ qua, sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu đã giúp văn hóa Hàn Quốc tiếp cận rộng rãi với công chúng toàn cầu. Bên cạnh sức hút từ những nhóm nhạc thần tượng hay âm nhạc sôi động, phim ảnh lịch sử cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước này. Nhờ những tác phẩm truyền hình cổ trang, khán giả có cơ hội tìm hiểu về nếp sống, tư tưởng và các sự kiện lịch sử qua từng thời kỳ của xứ sở kim chi. Tuy nhiên, hình ảnh một Hàn Quốc hoa lệ trên phim ảnh hiện đại lại mang đến sự đối lập hoàn toàn so me với thực tế đầy hoang sơ và giản dị của hơn một thế kỷ trước.

Những bức ảnh tư liệu quý giá được nhiếp ảnh gia nước ngoài ghi lại trong khoảng thời gian từ năm 1890 đến 1903 đã mở ra một góc nhìn chân thực và mới lạ về đời sống thường nhật của người dân Triều Tiên cuối thời Joseon.

Các thiếu nữ háo hức trải nghiệm những chiếc ô mới.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 1.

Khung cảnh phụ nữ tụ tập trò chuyện và chơi bài.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 2.

Ảnh chụp một gia đình quan chức cấp cao.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 3.

Những đứa trẻ tinh nghịch trèo lên tường thành.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 4.

Nhịp sống nhộn nhịp tại một con ngõ đông đúc.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 5.

Người đàn ông ngồi xay đậu bằng cối đá.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 6.

Con đường, nhà cửa tại thủ đô Seoul 100 năm trước trông vô cùng khác lạ.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 7.

Khung cảnh một quán ăn bình dân ở Seoul.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 8.

Khung cảnh sông Hàn hoang sơ, vắng vẻ gần quận Yongsan ngày nay của Seoul.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 9.

Thầy giáo cầm tẩu thuốc dài đang dạy học tại một lớp học ở Seoul.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 10.

Ảnh chụp các quan chức của Bộ Truyền thông Hoàng gia, Seoul năm 1903.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 11.

Người Hàn Quốc cầu nguyện trước một số bức tượng.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 12.

Hình ảnh hai người đàn ông vui vẻ sàng hạt trên một con đường ở Incheon.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 13.

Một tiểu thư di chuyển trên chiếc kiệu gỗ cùng đoàn người hầu tháp tùng.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 14.

Ảnh chụp các học trò cùng thầy giáo tại một trường nam sinh ở Seoul năm 1903.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 15.

Một lễ cưới tại Seoul, cô dâu và chú rể mặc đồ cưới truyền thống đứng đối diện nhau.

Loạt ảnh hiếm hoi ghi lại cuộc sống tại Hàn Quốc thời xa xưa, nhiều thứ đặc biệt khác xa so với tưởng tượng - Ảnh 16.

Nguồn: Sora News

Theo Chi Chi

Tiền phong

Từ Khóa:
hàn quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, thị trường nâng xác suất lên 80%

Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, thị trường nâng xác suất lên 80% Nổi bật

Iran gửi tin vui bất ngờ cho toàn thế giới

Iran gửi tin vui bất ngờ cho toàn thế giới Nổi bật

Phương Tây đã cấp cho Ukraine bao nhiêu tiền kể từ khi nổ ra xung đột?

Phương Tây đã cấp cho Ukraine bao nhiêu tiền kể từ khi nổ ra xung đột?

18:22 , 09/11/2026
Tình hình tài chính 'buồn' của Ukraine: Đi vay không kịp để trả nợ

Tình hình tài chính 'buồn' của Ukraine: Đi vay không kịp để trả nợ

17:51 , 09/11/2026
Người dân Indonesia tìm nơi trú ẩn khi khói mù bao phủ Palangkaraya

Người dân Indonesia tìm nơi trú ẩn khi khói mù bao phủ Palangkaraya

16:51 , 09/11/2026
Tin xấu dồn về Kiev! Sẽ là vòng vây lớn chưa từng có - Hình ảnh từ Kamyshevaha khiến chuyên gia kinh ngạc

Tin xấu dồn về Kiev! Sẽ là vòng vây lớn chưa từng có - Hình ảnh từ Kamyshevaha khiến chuyên gia kinh ngạc

16:39 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên