Phương Tây đã cấp cho Ukraine bao nhiêu tiền kể từ khi nổ ra xung đột?

EU là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine.

Theo tính toán của TASS, phương Tây và các tổ chức quốc tế đã cung cấp cho Ukraine gần 212 tỷ USD hỗ trợ tài chính trực tiếp thông qua nhiều khoản viện trợ và cho vay khác nhau, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Số tiền được cấp đã được phân bổ trực tiếp vào ngân sách nhà nước Ukraine, và không bao gồm các khoản viện trợ quân sự như vũ khí, khí tài, đạn dược, thông tin tình báo, cũng như công tác huấn luyện các đơn vị quân đội Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) được biết đến là nhà tài trợ lớn nhất khi cung cấp cho Ukraine hơn 85 tỷ USD.

Trong khi đó, Mỹ đã chuyển 30,2 tỷ USD cho Ukraine dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden (2021-2025), nhưng viện trợ tài chính này đã bị đình chỉ ngay khi ông Trump nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2025.

Từ tháng 2/2022, Ukraine đã nhận được khoảng 15,6 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); 10,3 tỷ USD từ Nhật Bản; 6,2 tỷ USD từ Canada; 6,1 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB); 3,8 tỷ USD từ Vương quốc Anh.

Ukraine cũng nhận được hỗ trợ tài chính song phương và các khoản vay từ những quốc gia thành viên EU, bao gồm khoảng 1,7 tỷ USD từ Đức, 717 triệu USD từ Na Uy và 437 triệu USD từ Pháp.

Phía Nga đã nhiều lần khẳng định, viện trợ của phương Tây cho Ukraine sẽ không phải là liều thuốc thần kỳ có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc xung đột.