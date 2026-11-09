Tin xấu dồn về Kiev! Sẽ là vòng vây lớn chưa từng có - Hình ảnh từ Kamyshevaha khiến chuyên gia kinh ngạc

Tờ Warfiles đăng bài viết có tiêu đề "Tin xấu dồn về Kiev. Sẽ là vòng vây lớn nhất từ đầu cuộc chiến. Hình ảnh mới từ Kamyshevaha khiến giới chuyên gia bất ngờ".

Theo đó, nguy cơ mất điện kéo dài giữa mùa đông, dự báo về một vòng vây lớn và những hình ảnh mới từ hầm ngầm ở Kamyshevaha đang thu hút sự chú ý.

Tin xấu dồn về Kiev

Theo Warfiles người đứng đầu Liên minh Người tiêu dùng dịch vụ công ích Ukraine, ông Oleg Popenko, vừa đưa ra dự báo đáng lo ngại về nguồn cung điện khi nhiệt độ xuống thấp.

Phát biểu trong một chương trình video trực tuyến, ông Popenko cho rằng chỉ cần nhiệt độ hạ xuống âm 5 độ C, nhu cầu tiêu thụ điện sẽ tăng mạnh. Khi đó, người dân có thể chỉ được cấp điện khoảng nửa giờ mỗi ngày, còn một số khu vực đối mặt với tình trạng mất điện nhiều ngày liên tiếp.

“Dự báo sát thực tế là chúng ta sẽ mất điện không còn tính bằng giờ, mà bằng ngày”, ông nói.

Theo ông Popenko, chỉ trong vài ngày, gần như toàn bộ năng lực nhiệt điện đã bị đánh tê liệt. Nhiều trạm biến áp và nhà máy nhiệt điện, trong đó có nhà máy Zmiiv, trở thành mục tiêu tấn công.

Các đòn đánh vào trạm biến áp còn buộc những nhà máy điện hạt nhân phải khẩn cấp giảm công suất, tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn điện cung cấp cho các thành phố. Ông cho biết Kiev “chịu ảnh hưởng giống như phần lớn các thành phố khác”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Giữa lúc Ukraine đối mặt với sức ép năng lượng, nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris dự báo giao tranh có thể leo thang mạnh trong mùa đông. Ông dẫn các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa diễn ra hằng ngày, cùng sức ép ngày càng lớn đối với những cảng trên Biển Đen.

Theo quan sát của ông Mercouris, Tổng thống Zelensky thường vắng mặt tại Kiev khi xảy ra những đợt tập kích quy mô lớn. Nhà phân tích nhắc đến chuyến đi Istanbul gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, nơi xuất hiện những lời kêu gọi ngừng bắn trên Biển Đen.

“Người Nga nói: ‘Không’. Xét tất cả những điều này, tôi dự báo một đợt leo thang quy mô lớn trong mùa đông năm nay. Sẽ có thêm nhiều nỗ lực tấn công các nhà máy lọc dầu”, ông Mercouris nhận định.

“Sẽ là vòng vây lớn nhất từ đầu cuộc chiến”

Trên chiến trường, ông Mercouris chú ý đến tình hình quanh Izium, tỉnh Kharkiv. Theo ông, nơi đây đã trở thành một thành phố sát tiền tuyến, nằm trong tầm hoạt động của UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và hứng chịu các đợt pháo kích.

Nhà phân tích cho rằng nếu Nga giành quyền kiểm soát Izium, cục diện có thể chuyển sang một giai đoạn mới, với nguy cơ Sloviansk và Kramatorsk bị bao vây.

Theo kịch bản ông đưa ra, đây có thể trở thành “vòng vây lớn nhất từ đầu cuộc chiến”. Tuy nhiên, ông thận trọng về thời điểm, cho rằng diễn biến này có thể xuất hiện trong mùa đông hoặc mùa xuân.

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng chiến trường đã rơi vào thế bế tắc và các bên không còn khả năng tạo ra thay đổi đáng kể.

“Tất cả những lập luận về tình trạng bế tắc, theo cách riêng của chúng, cũng sai lệch và nguy hiểm chẳng kém sự phấn khích thiếu cơ sở của phía Ukraine về một cuộc tiến công được cho là sẽ mang lại chiến thắng trước Nga”, ông nói.

Theo lập luận của ông Mercouris, nếu các thành phố được coi là pháo đài thất thủ thì toàn bộ Donbass nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, chiến lược ngoại giao của phương Tây sẽ chịu đòn giáng mạnh.

Khi đó, khả năng sử dụng vấn đề lãnh thổ làm điều kiện trao đổi sẽ thu hẹp, trong khi Moscow có thêm lợi thế để đưa ra các yêu cầu trên bàn đàm phán.

Ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ Ukraine dùng máy móc tìm kiếm, dọn đống đổ nát tại một công trình bị phá hủy. Ảnh: TST

Hình ảnh mới từ Kamyshevaha khiến giới chuyên gia bất ngờ

Giữa lúc dự báo về vòng vây quanh Sloviansk và Kramatorsk thu hút sự chú ý, những hình ảnh mới từ Kamyshevaha, tỉnh Zaporizhzhia, tiếp tục hé lộ mức độ phá hủy của một cuộc không kích nhằm vào công trình ngầm tại đây.

Kamyshevaha nằm trên tuyến đường nối thành phố Zaporizhzhia với Orekhov, một hướng giao tranh ở miền nam Ukraine. Theo các quân nhân Ukraine trả lời hromadske, đây là tuyến hậu cần chủ yếu phục vụ lực lượng tại Orekhov. Họ cảnh báo một cuộc tiến quân của Nga tới Kamyshevaha có thể cắt đứt tuyến đường này.

Về cơ sở bị đánh trúng, Warfiles dẫn lời nhà khoa học chính trị Ukraine Roman Pyatigorets, cho biết khoảng một tháng rưỡi trước vụ không kích, ông từng công khai nói rằng bộ máy quản lý địa phương và các kíp điều khiển UAV hoạt động trong công trình ngầm tại Kamyshevaha.

Ông Pyatigorets mô tả nơi này có hệ thống lọc không khí, thông gió, máy móc hiện đại và lượng lớn lương thực dự trữ. Ông cho rằng rất khó buộc những người bên trong phải rời khỏi hầm.

“Có thể coi đó là những pháo đài bất khả xâm phạm, nơi người Nga sẽ không dám tiến vào”, ông nói.

Theo Warfiles, ngày 2/11, cơ sở này bị bom FAB đánh trúng. Khi xem những hình ảnh mới, các chuyên gia của kênh “Biên niên sử quân sự” bất ngờ vì công trình được mô tả là kiên cố đã bị phá hủy nặng hơn họ dự tính.

Cụ thể, theo nhóm chuyên gia, lớp đất dày vài mét phía trên hầm bị thổi bay, còn sóng xung kích phá xuyên kết cấu bê tông cốt thép. Họ cho biết chưa rõ sức tàn phá này là do bom nhiệt áp hay chỉ một quả FAB-3000 gây ra, đồng thời nhận định những người bên trong gần như không có cơ hội sống sót.

Sau vụ việc, blogger Ukraine Maria Tanovitskaya chỉ trích việc công khai thông tin về địa điểm và những lực lượng hoạt động bên trong. Theo bà, tiết lộ như vậy chẳng khác nào chỉ mục tiêu cho phía Nga tấn công.

Về công năng của cơ sở, Liên Hợp Quốc tại Ukraine cho biết trường học bị đánh trúng được sử dụng để phân phát viện trợ nhân đạo, còn hầm trú ẩn bên cạnh là nơi người dân tìm chỗ tránh bom. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào các đơn vị quân đội Ukraine tại khu vực Kamyshevaha và hai địa điểm khác.