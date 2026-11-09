Tình hình tài chính 'buồn' của Ukraine: Đi vay không kịp để trả nợ

Theo tính toán của TASS dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, nước này đã chi tổng cộng 495,1 triệu USD để thực hiện các nghĩa vụ nợ trong tháng 10. Phần lớn số tiền được chuyển cho hai tổ chức tài chính quốc tế lớn là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Cụ thể, Ukraine thanh toán 252,8 triệu USD cho IMF và 197,9 triệu USD cho WB. Tổng cộng, hai tổ chức này nhận 450,7 triệu USD, tương đương hơn 91% toàn bộ số tiền Kiev dành để trả nợ trong tháng. Ngoài ra, Ukraine thanh toán 37,2 triệu USD cho các chủ nợ khác và 7,2 triệu USD đối với trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ phát hành trên thị trường trong nước.

Những con số này cho thấy IMF và WB tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong các nghĩa vụ thanh toán nợ của Ukraine trong tháng 10.

Áp lực tài chính thể hiện rõ hơn nếu xét số liệu lũy kế từ đầu năm. Theo tính toán trước đó của TASS, trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng chi phí trả nợ và dịch vụ nợ của khu vực công Ukraine đạt 17,39 tỷ USD. Trong cùng khoảng thời gian, giá trị vay ròng của khu vực công nước này đạt 18,48 tỷ USD.

Như vậy, số tiền dành cho trả nợ và dịch vụ nợ tương đương gần 94% quy mô vay ròng. Chênh lệch giữa hai con số chỉ khoảng 1,09 tỷ USD.

Tỷ lệ này cho thấy quy mô nguồn vốn Ukraine huy động thông qua vay ròng trong 10 tháng chỉ cao hơn không nhiều so với số tiền nước này phải dành cho các nghĩa vụ nợ trong cùng kỳ.

Hai con số trên không đồng nghĩa toàn bộ tiền vay mới được sử dụng trực tiếp để trả các khoản nợ cũ. Đây là phép so sánh về quy mô giữa dòng vốn vay ròng và nghĩa vụ trả nợ, trong khi ngân sách Ukraine còn có nhiều nguồn thu và khoản chi khác.

Dù vậy, việc nghĩa vụ trả nợ đạt mức tương đương 94% vay ròng cho thấy đây vẫn là một khoản chi lớn trong cơ cấu tài chính công của nước này.

Riêng khoản thanh toán 495,1 triệu USD trong tháng 10 tương đương khoảng 2,8% tổng chi phí trả nợ và dịch vụ nợ của Ukraine trong 10 tháng đầu năm.

Cơ cấu thanh toán tháng này cũng cho thấy vai trò lớn của các tổ chức tài chính quốc tế. Cứ 100 USD Ukraine dùng để trả nợ trong tháng 10, hơn 91 USD được chuyển tới IMF và WB. IMF nhận khoản thanh toán lớn nhất, chiếm hơn một nửa tổng số tiền, trong khi WB chiếm khoảng 40%. Phần dành cho các chủ nợ khác và trái phiếu ngoại tệ trong nước chỉ chiếm chưa đầy 9%.

Theo TASS﻿