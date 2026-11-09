Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Indonesia tìm nơi trú ẩn khi khói mù bao phủ Palangkaraya

| | Tài chính quốc tế

Người dân sử dụng dịch vụ cấp oxy lưu động miễn phí tại Palangkaraya. Ảnh: ANTARA Kalteng

Người dân sử dụng dịch vụ cấp oxy lưu động miễn phí tại Palangkaraya. Ảnh: ANTARA Kalteng

Khói từ các đám cháy rừng và đất than bùn bao phủ thành phố Palangkaraya trên đảo Borneo của Indonesia. Các nhóm tình nguyện đã mở 14 điểm tránh khói có máy lọc không khí, ưu tiên trẻ em và người cao tuổi.

Tại Palangkaraya, thành phố khoảng 300.000 dân thuộc tỉnh Trung Kalimantan, khói từ các đám cháy ở vùng rừng xung quanh đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong nhiều tháng. Một số nhà thờ và công trình công cộng dành phòng cho các nhóm tình nguyện lắp máy lọc không khí, bố trí bình oxy và máy khí dung.

Vào những ngày khói dày, các điểm này tiếp nhận cả những người ngoài nhóm ưu tiên.

Các tình nguyện viên của tổ chức cộng đồng Ranu Welum thường xuyên đo và công bố nồng độ bụi mịn PM2.5 để người dân Palangkaraya theo dõi. Nồng độ đo được tại thành phố nhiều lần lên tới 300 microgam trên mét khối, tức gấp 20 lần mức 15 microgam trên mét khối mà Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị cho nồng độ trung bình trong 24 giờ.

Khói mù tái diễn hằng năm tại khu vực này. Một phần số vụ cháy bắt nguồn từ việc đốt đất để canh tác, trong đó có trồng cọ dầu. Năm nay, hiện tượng El Niño khiến thời tiết khô hơn thường lệ.

Riêng ngày 5-11, Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia ghi nhận 821 điểm nóng tại Trung Kalimantan, tăng 93% so với ngày trước đó.

Chính quyền Palangkaraya đã triển khai 5 đội sử dụng thiết bị bay không người lái, kết hợp với lực lượng tuần tra mặt đất để phát hiện sớm các đám cháy và ngăn hành vi cố ý đốt đất. Khói từ các đám cháy tại Indonesia cũng đã lan sang một số nước Đông Nam Á, trong đó có Singapore, Malaysia và Brunei.

Bầu trời chuyển màu cam nâu ở Indonesia, khói mù độc hại phủ kín thành phố

Theo Hoàng Nam

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, thị trường nâng xác suất lên 80%

Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, thị trường nâng xác suất lên 80% Nổi bật

Iran gửi tin vui bất ngờ cho toàn thế giới

Iran gửi tin vui bất ngờ cho toàn thế giới Nổi bật

Tin xấu dồn về Kiev! Sẽ là vòng vây lớn chưa từng có - Hình ảnh từ Kamyshevaha khiến chuyên gia kinh ngạc

Tin xấu dồn về Kiev! Sẽ là vòng vây lớn chưa từng có - Hình ảnh từ Kamyshevaha khiến chuyên gia kinh ngạc

16:39 , 09/11/2026
Nhật Bản truy tìm hàng trăm nghi phạm lẩn trốn nhiều năm

Nhật Bản truy tìm hàng trăm nghi phạm lẩn trốn nhiều năm

16:21 , 09/11/2026
Đức sắp có nữ tổng thống đầu tiên

Đức sắp có nữ tổng thống đầu tiên

16:03 , 09/11/2026
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điện rồi thành lập đế chế khủng, tỷ phú bất ngờ dính lùm xùm vì ngoại tình ở tuổi 63

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật điện rồi thành lập đế chế khủng, tỷ phú bất ngờ dính lùm xùm vì ngoại tình ở tuổi 63

15:48 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên