Bí ẩn thân phận như "trên trời rơi xuống" của người tình Jensen Huang: Tài năng có gì mà "cưa đổ" ông chủ NVIDIA?

Nvidia hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra nhắm vào ông Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập công ty, sau khi ông thừa nhận với Hội đồng quản trị rằng bản thân đã phát sinh quan hệ thân mật với một nữ lãnh đạo doanh nghiệp – người bị tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp của Trung Quốc.

Theo The New York Times, mối quan hệ giữa ông Huang và người phụ nữ có tên Alice Huang đã trở thành mối quan ngại của chính phủ Mỹ sau khi các hoạt động giám sát của nước này cho biết bà truyền trực tiếp thông tin về Bắc Kinh.

Tiết lộ làm dấy lên những nghi vấn đáng lo ngại, bởi ông Huang không chỉ là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong cuộc cách mạng AI mà còn là một nhân vật thân cận với Tổng thống Donald Trump.

Trong một thông điệp gửi tới toàn thể công ty, ông Huang đã lên tiếng xin lỗi.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết họ "chưa có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật của Nvidia bị xâm phạm", tuy nhiên "cuộc điều tra của Hội đồng quản trị sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi thông tin hiện có".

Hội đồng quản trị cho hay ông Huang, 63 tuổi, vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty trong thời gian diễn ra cuộc điều tra.

"Tin tức hôm nay sẽ không làm Nvidia chậm lại," John Rizzo, người phát ngôn của công ty, khẳng định. "Jensen cam kết tiếp tục giữ vai trò CEO điều hành Nvidia mà không bị gián đoạn."

Mối tình của Jensen Huang bị nghi ngờ từ bao giờ?

Sự chú ý của công chúng dành cho mối quan hệ giữa ông Huang và bà Huang bắt đầu bùng lên sau khi tờ The New York Times lần đầu tiên đưa tin vào tháng trước rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện ông Huang phát triển mối quan hệ thân thiết với một nữ doanh nhân mang quốc tịch Trung Quốc chuyên thu mua chip.

Các quan chức Mỹ kết luận người này đang thu thập thông tin tình báo cho Bắc Kinh.

Thương nhân thu mua chip nói trên là bà Huang hay còn gọi là Huang Le. Hồ sơ tiểu sử cá nhân cho thấy bà từng làm phóng viên truyền hình tại Trung Quốc trước khi trở thành lãnh đạo cấp cao tại một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Công ty này sau đó đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia tại khu vực Đông Nam Á, với giá trị thu mua chip đạt hơn 4,8 tỷ USD tính từ tháng 6 năm 2024.

Nvidia vẫn tiếp tục giao dịch kinh doanh với công ty của bà Huang có tên Megaspeed, ngay cả khi có thông tin vào năm ngoái về việc Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra xem liệu công ty này có đang tiếp tay cho Trung Quốc để mua các dòng chip AI thuộc diện bị hạn chế hay không.

Phía Nvidia và ông Huang ban đầu khẳng định không có bất kỳ điều gì bất thường hay đáng quan ngại trong mối quan hệ giữa hai người.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, ông Huang khẳng định các tương tác giữa mình và bà Huang chỉ đơn thuần "liên quan đến công việc tại Megaspeed, hoàn toàn bình thường và không có gì đặc biệt."

Mối quan hệ ngoài luồng này được xem là một bước đi sai lầm hiếm hoi của ông Jensen Huang.

Trong suốt 3 năm qua, ông gần như không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Hãng sản xuất chip do ông lãnh đạo đã vươn lên trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới.

Ông Huang từng nhiều lần tri ân người vợ Lori – người ông kết hôn vào năm 1985 – vì đã tạo điều kiện giúp ông xây dựng nên cơ nghiệp Nvidia.

Hai người gặp nhau khi ông còn là một sinh viên ngành kỹ thuật tuổi teen tại Đại học Tiểu bang Oregon. Khi đó, bà là một trong ba nữ sinh duy nhất trong phòng lab kỹ thuật gồm 250 người.

Ông Huang, người từng học nhảy 2 lớp ở trung học, đã chủ động xin vào cùng nhóm lab với bà và tìm cách gây ấn tượng bằng trí thông minh của mình.

"Tôi biết trông mình khi đó như một đứa trẻ, nên ấn tượng đầu tiên của cô ấy về tôi là một anh chàng khá thông minh," ông Huang nhớ lại.

"Tôi tiến lại gần và hỏi: 'Cậu có muốn xem bài tập về nhà của tớ không?' Sau đó tôi đưa ra một lời hứa với cô ấy: 'Nếu chủ nhật nào cậu cũng làm bài tập cùng tớ, tớ hứa cậu sẽ toàn đạt điểm A.'"

Ông Huang cũng từng hứa với vợ rằng đến năm 30 tuổi, ông sẽ trở thành CEO của một công ty. Ông đã thực hiện trọn vẹn lời hứa đó khi đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993, không lâu sau sinh nhật tuổi 30.

"Lori đã lo liệu mọi thứ và tôi không nhớ là cô ấy từng phàn nàn dù chỉ một lần," ông Huang chia sẻ. "Đó là món quà vô giá mà cô ấy đã dành tặng cho tôi."

Alice Huang bị nghi từ bao giờ?

Chính phủ Mỹ – đơn vị đã tiến hành điều tra Megaspeed vì nghi vấn chuyển trái phép các dòng chip AI tân tiến của Nvidia sang Trung Quốc – đã bắt đầu giám sát bà Huang từ hơn một năm trước.

Trong quá trình giám sát, họ phát hiện bà này thường xuyên liên lạc với một công dân Mỹ, người sau đó được xác định chính là ông Huang.

Các quan chức tiếp cận nguồn tin tình báo này khẳng định họ chắc chắn đây là mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Điều này đi ngược lại với những tuyên bố mà Nvidia và ông Huang đưa ra trước đó cho truyền thông trong suốt một năm qua về bản chất mối quan hệ giữa hai người.

Megaspeed được thành lập vào năm 2023, khi một công ty game online của Trung Quốc tách nhánh công ty con tại Singapore. Ngay trước thời điểm đó, chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm diện rộng đầu tiên đối với việc bán chip AI cho Trung Quốc.

Bà Huang được ghi nhận là Giám đốc điều hành (Managing Director) của Megaspeeed khi công ty mới thành lập, và sau đó tự mô tả mình là Tổng giám đốc điều hành (CEO).

Các thông tin về thân thế của bà Huang hầu như không xuất hiện trên không gian mạng Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một bản tiểu sử trực tuyến, bà từng làm việc tại một số ngân hàng lớn của Trung Quốc.

Sau đó, bà gia nhập một quỹ đầu tư có trụ sở tại Thượng Hải – đơn vị có mối liên hệ với các nhà đầu tư giàu có và các công ty công nghệ sở hữu dự án trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc.

The New York Times, đối với nhiều người trong ngành, màn lấn sân được đầu tư nguồn vốn khổng lồ của Megaspeed vào lĩnh vực AI dường như "từ trên trời rơi xuống". Hiện chưa rõ bà Huang lần đầu gặp gỡ nhà lãnh đạo Nvidia vào thời điểm nào.

Khi các đơn hàng thu mua chip của Megaspeed dồn dập đổ về, ông Huang và bà Huang bắt đầu dành thời gian bên nhau nhiều hơn.

Vào tháng 6/2024, ông đã tham gia cùng bà tại một quán bar ở Đài Bắc sau một triển lãm thương mại công nghệ địa phương. Họ đã cùng uống rượu whisky với các lãnh đạo ngành AI khác.

Một năm sau, họ lại cùng dùng bữa tại một nhà hàng ở Đài Bắc với các nhân sự cấp cao. Truyền thông đã ghi lại được khoảnh khắc bà dành cho ông một nụ hôn lên má và đứng ngay phía sau khi ông trả lời phỏng vấn các nhà báo.

Mối quan hệ của họ đã trở thành nỗi bận tâm lớn tại Washington, nơi giới chức vốn đã báo động trước khối lượng thu mua chip khổng lồ từ Megaspeed.

Những người từng gặp bà Huang cho biết bà nói tiếng Anh lưu khoát và có mối quan hệ rộng rãi với các lãnh đạo cấp cao nhất trong ngành công nghiệp chip AI, bao gồm ông Huang và ban lãnh đạo của Gigabyte – một trong những nhà lắp ráp máy chủ siêu máy tính hàng đầu cho Nvidia.

Bà thường xuyên tham dự các hội thảo ngành cùng những buổi tiệc tối riêng tư dành cho các quản lý cấp cao.

Trước thông tin của tờ The New York Times về cáo buộc bà Alice Huang là gián điệp của Trung Quốc, ông Liu Chang, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc, phát biểu rằng mọi cáo buộc là "không có căn cứ" và "chẳng qua là những chiêu trò bôi nhọ Trung Quốc."

Cho đến lúc này, bà Huang đã không phản hồi về thông tin xôn xao những ngày qua. Các người phát ngôn của Nhà Trắng và CIA cũng từ chối đưa ra bình luận.