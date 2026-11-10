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Thái Lan thâu tóm 80% vốn của 1 công ty công nghệ Việt Nam, cũng là nhà phân phối cấp 2 của Microsoft

| | Doanh nghiệp

Thái Lan thâu tóm 80% vốn của 1 công ty công nghệ Việt Nam, cũng là nhà phân phối cấp 2 của Microsoft

Nhóm SiS của Thái Lan chuyên về mảng phân phối IT có sự tham gia của Jardine Matheson, chính là tập đoàn nắm phần lớn cổ phần tại THACO và REE.

Ngày 4/11, SiS Distribution (Thailand) của Thái Lan thông báo về việc mua lại Công ty TNHH SIS Technologies Vietnam tại Việt Nam. Phương án đầu tư là góp thêm vốn 800.000 USD (khoảng 20,6 tỷ đồng). Sau khi tăng vốn, vốn điều lệ của công ty Việt Nam tăng từ 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) lên 1 triệu USD (khoảng 25,8 tỷ đồng). Toàn bộ phần vốn tăng thêm do SiS Distribution (Thailand) góp, tương ứng 80% vốn điều lệ mới.

Thương vụ dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay, sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý.

Trước giao dịch, SiS Technologies Vietnam do hai cá nhân sở hữu là Trần Hoài Phương Chi và Nguyễn Ngọc Bảo Dung.

Sau giao dịch, bà Phương Chi giảm từ 90% xuống 20% và vẫn là cổ đông lớn thứ hai. Bà Bảo Dung thoái vốn hoàn toàn. Theo tính toán từ các con số công bố, phần vốn của bà Phương Chi tăng từ khoảng 4,6 tỷ đồng (180.000 USD) lên khoảng 5,2 tỷ đồng (200.000 USD), chênh khoảng 516 triệu đồng (20.000 USD), bằng phần vốn 10% của bà Bảo Dung.

Thái Lan thâu tóm 80% vốn của 1 công ty công nghệ Việt Nam, cũng là nhà phân phối cấp 2 của Microsoft- Ảnh 1.

Sau thương vụ, SiS Technologies Vietnam trở thành công ty con của SiS Distribution (Thailand). Về nhân sự, SiS Thailand cử ba thành viên Hội đồng quản trị: Somchai Sitthichaisrichat, Lim Kiah Meng, và Lim Hwee Hai. Bà Phương Chi, đại diện chủ sở hữu cũ, giữ một ghế.

Đứng sau SiS Thailand: Nhóm gia đình gốc Singapore từng "bán" mảng IT cho Jardine Matheson

Theo tìm hiểu, SiS Distribution (Thailand) là công ty con của SiS International Holdings niêm yết tại Hong Kong.

Điểm liên kết với Việt Nam là mối liên hệ với Jardine Matheson. Jardine Matheson đã mua lại mảng phân phối CNTT của SiS International Holdings tại Hong Kong, Singapore, và Malaysia vào năm 2011. Theo số liệu 12 tháng gần nhất đến tháng 1/2026, SiS International đạt doanh thu khoảng 9,63 tỷ HKD, tăng 6,9%, tương đương khoảng 31.900 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Jardine Matheson hiện là cổ đông chiến lược của hai tên tuổi lớn là REE và THACO, sở hữu thông qua Jardine Cycle & Carriage.

Theo thông cáo của SIS Technologies Vietnam, ngày 5/11/2026, công ty trở thành nhà phân phối cấp 2 (Tier-2) trong chương trình Cloud Solution Provider (CSP) của Microsoft tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm gồm Windows, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Teams đến GitHub, Copilot, Microsoft Fabric và Microsoft Purview.

Trí Đức

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