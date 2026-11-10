Ngày 9/11, CTP N.V., tập đoàn bất động sản công nghiệp và logistics có trụ sở tại Hà Lan, thông báo đạt thỏa thuận mua lại toàn bộ danh mục bất động sản và nền tảng vận hành của South-East Asia Logistics Partners (SLP) tại Việt Nam. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 500 triệu USD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng.

SLP hiện thuộc sở hữu của Ares Management Corporation, tập đoàn quản lý đầu tư có trụ sở tại Mỹ.

Danh mục mà CTP muốn thâu tóm gồm 7 cơ sở bất động sản đã hoàn thành, với tổng diện tích cho thuê 504.000 m², cùng 6 khu đất có khả năng phát triển thêm khoảng 585.000 m². Nếu toàn bộ các dự án mới được triển khai, tổng diện tích cho thuê của danh mục này sẽ đạt gần 1,1 triệu m².

SLP Park Hải Phòng

Các cơ sở hiện hữu được hoàn thành trong giai đoạn 2022–2024, đang mang về hơn 23 triệu USD thu nhập hoạt động ròng mỗi năm, tương đương khoảng 600 tỷ đồng. Đây là nguồn thu từ hoạt động khai thác bất động sản sau khi trừ chi phí vận hành, chưa tính chi phí tài chính và thuế.

Trong số 6 khu đất phát triển, hai khu đã bắt đầu xây dựng với tổng diện tích cho thuê dự kiến khoảng 140.000 m². CTP ước tính khi hoàn thành toàn bộ các dự án mới, danh mục này có thể tạo thêm 33,8 triệu USD thu nhập hoạt động ròng mỗi năm, tương đương khoảng 880 tỷ đồng.

Về vị trí, khoảng 59% danh mục nằm ở miền Bắc, tập trung quanh các trung tâm công nghiệp lớn như Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. Phần còn lại nằm ở miền Nam, phục vụ nhu cầu sản xuất, kho bãi và phân phối hàng hóa tại khu vực TP.HCM cùng các địa phương lân cận.

Điểm đáng chú ý là CTP không chỉ mua bất động sản mà còn tiếp nhận hệ thống khách thuê và đội ngũ vận hành sẵn có của SLP. Hơn 55 nhân sự phụ trách phát triển dự án, cho thuê và quản lý bất động sản dự kiến chuyển sang CTP sau khi thương vụ hoàn tất.

SLP Park Xuyên Á

Làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc

Theo Reuters, quyết định mở rộng mạnh tại Việt Nam của CTP xuất phát từ nhu cầu của chính các khách hàng hiện hữu.

Ông Remon Vos, Tổng giám đốc CTP, cho biết nhiều doanh nghiệp đang tìm cách mở rộng hoạt động sản xuất ra ngoài Trung Quốc theo chiến lược "Trung Quốc +1", nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Theo ông, Việt Nam là điểm đến phù hợp nhờ nền tảng sản xuất phát triển, chi phí lao động và năng lượng cạnh tranh, cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Những lợi thế này có nhiều điểm tương đồng với các thị trường Trung và Đông Âu, nơi CTP đã xây dựng hoạt động kinh doanh trong nhiều năm.

Thực tế, CTP đã đặt chân vào Việt Nam từ đầu năm 2026 thông qua việc mua lại hai khu đất phát triển dự án, có tiềm năng cung cấp khoảng 210.000 m² diện tích cho thuê.

Thương vụ với SLP lần này sẽ giúp tập đoàn nhanh chóng mở rộng quy mô, thay vì phải tự xây dựng từng dự án, tìm kiếm khách thuê và thiết lập bộ máy vận hành từ đầu. Đặc biệt, mạng lưới khách hàng sẵn có của SLP tại Trung Quốc cũng được kỳ vọng hỗ trợ CTP tiếp cận các doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng sang Việt Nam.

Ông lớn sở hữu danh mục bất động sản gần 600.000 tỷ đồng, lãi gần 10.000 tỷ trong 9 tháng

CTP hiện là doanh nghiệp bất động sản công nghiệp, logistics niêm yết lớn nhất châu Âu xét theo diện tích cho thuê. Tính đến cuối tháng 9/2026, tập đoàn sở hữu danh mục bất động sản trị giá khoảng 19,4 tỷ euro (hơn 590.000 tỷ đồng), với 15,1 triệu m² diện tích cho thuê tại 12 quốc gia và 1,7 triệu m² đang xây dựng.

CTPark Bucharest West – Romania

Trong 9 tháng đầu năm 2026, CTP ghi nhận doanh thu cho thuê bất động sản 632 triệu euro (khoảng 19.300 tỷ đồng), tăng 12,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 320,1 triệu euro (gần 9.800 tỷ đồng).

Tập đoàn hiện phục vụ hơn 1.700 khách hàng, với tỷ lệ lấp đầy bất động sản khoảng 93%.

Theo ông Maarten Otte, Giám đốc đầu tư CTP, thương vụ SLP sẽ giúp tập đoàn nhanh chóng có được nền tảng kinh doanh tại Việt Nam với khách thuê và nguồn thu sẵn có, đồng thời mở ra cơ hội phát triển dài hạn tại châu Á.

Thương vụ hiện chờ hoàn tất các điều kiện liên quan, bao gồm phê duyệt của cơ quan quản lý.