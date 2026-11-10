Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh thu công nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt hơn 250 tỷ USD

| | Doanh nghiệp

Doanh thu công nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt hơn 250 tỷ USD

Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu công nghiệp công nghệ số ước đạt 254,6 tỷ USD, trong khi các nền tảng AI hỗ trợ công vụ thu hút khoảng 761.000 tài khoản.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng 46,2%.

Trước đó, năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 215 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ USD, tăng 30%.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Kết quả được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sau gần hai năm thực hiện, hệ thống thể chế từng bước được hoàn thiện, nguồn lực đầu tư tăng cường và hạ tầng số tiếp tục phát triển.

Bộ KH&CN đã chủ trì xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tham mưu, tổ chức đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Bên cạnh tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số, các nền tảng số dùng chung và dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được triển khai trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đến ngày 30/9, đã có 37 trong tổng số 79 nền tảng số dùng chung quốc gia đang vận hành, 12 nền tảng khác trong giai đoạn thử nghiệm. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số cũng được ban hành, làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương xây dựng hệ thống thông tin có khả năng kết nối, tái sử dụng dữ liệu.

Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện cung cấp 3.745 thủ tục trực tuyến, trong đó 2.361 thủ tục được thực hiện toàn trình. Đến tháng 10, cả nước đã cấp khoảng 36,16 triệu chứng thư chữ ký số, tăng 36,71% so với cuối năm 2025.

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công vụ. Hai nền tảng AI do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn (tiếng Việt) đang được cung cấp miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm tại 24 bộ, cơ quan trung ương và 34 địa phương.

Các nền tảng này hỗ trợ cán bộ tra cứu pháp luật có dẫn chiếu, soạn thảo, tóm tắt, so sánh và rà soát văn bản. Tính đến ngày 2/11, khoảng 761.000 tài khoản đã được tạo.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được định hướng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Thủ tướng Chính phủ đã xác định 20 bài toán lớn, giao 10 bộ, ngành và cơ quan chủ trì, đồng thời phê duyệt Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Đến ngày 3/11, có 18 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt. Đây là một phần trong quá trình chuyển hướng hoạt động khoa học và công nghệ sang chú trọng sản phẩm đầu ra, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế.

Theo Hoa Vũ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Petrolimex từng lớn gấp đôi MB nay bằng 1/4, Vinamilk từng gấp 1,5 lần Vingroup nay bằng 1/16: 10 năm viết lại bản đồ tỷ đô trên TTCK

Petrolimex từng lớn gấp đôi MB nay bằng 1/4, Vinamilk từng gấp 1,5 lần Vingroup nay bằng 1/16: 10 năm viết lại bản đồ tỷ đô trên TTCK Nổi bật

Thương vụ kinh điển của Giáo sư giàu nhất Việt Nam: người đứng đầu doanh nghiệp bị thâu tóm lại chính là “trùm cuối” của công ty đi thâu tóm

Thương vụ kinh điển của Giáo sư giàu nhất Việt Nam: người đứng đầu doanh nghiệp bị thâu tóm lại chính là “trùm cuối” của công ty đi thâu tóm Nổi bật

Ông trùm KCN số 1 châu Âu muốn chi 13.000 tỷ thâu tóm loạt BĐS rộng 1,1 triệu m² tại Việt Nam

Ông trùm KCN số 1 châu Âu muốn chi 13.000 tỷ thâu tóm loạt BĐS rộng 1,1 triệu m² tại Việt Nam

08:11 , 10/11/2026
Thái Lan thâu tóm 80% vốn của 1 công ty công nghệ Việt Nam, cũng là nhà phân phối cấp 2 của Microsoft

Thái Lan thâu tóm 80% vốn của 1 công ty công nghệ Việt Nam, cũng là nhà phân phối cấp 2 của Microsoft

07:45 , 10/11/2026
Vinhomes muốn tăng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Vinhomes muốn tăng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng

07:36 , 10/11/2026
Tỷ phú Bill Gates bất ngờ mua thêm 200.000 cổ phiếu một công ty bất động sản Việt Nam

Tỷ phú Bill Gates bất ngờ mua thêm 200.000 cổ phiếu một công ty bất động sản Việt Nam

00:03 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên