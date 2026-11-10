Ngày 7/11, Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, mã chứng khoán: PAC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thông qua việc bổ sung 11 ngành nghề kinh doanh mới, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

THAM GIA LĨNH VỰC PIN LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG BESS

Theo nghị quyết được công bố, doanh nghiệp sẽ mở rộng hoạt động sang sản xuất thiết bị điện, hóa chất cơ bản, kinh doanh thiết bị điện, lắp đặt hệ thống điện và các dịch vụ liên quan đến năng lượng.

Trong đó, một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung mã ngành 2790 – sản xuất thiết bị điện khác. Phạm vi hoạt động bao gồm sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần (inverter), tủ điện điều khiển, bộ nạp/xả, hệ thống quản lý pin (BMS), thiết bị cấp nguồn liên tục (UPS) và các thiết bị điện phụ trợ phục vụ hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS).

Ngoài sản xuất, Pinaco còn đăng ký các hoạt động bán buôn thiết bị, linh kiện, phụ tùng, lắp đặt và sửa chữa hệ thống lưu trữ năng lượng. Doanh nghiệp cũng bổ sung lĩnh vực tư vấn, thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo, hệ thống BESS và các giải pháp năng lượng khác. Phạm vi đăng ký mới còn bao gồm lắp đặt hệ thống điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng tại công trình dân dụng, công nghiệp.

Tại đại hội, một cổ đông đã đề nghị công ty làm rõ định hướng phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng BESS khi bổ sung ngành nghề mới. Phản hồi cổ đông, Pinaco cho biết lĩnh vực BESS là một trong những hướng phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh và nhu cầu phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ điện hóa và sản xuất pin, ắc quy, doanh nghiệp cho rằng mình có nền tảng để từng bước nghiên cứu, phát triển và tham gia thị trường BESS. Trong giai đoạn 2026–2030 và những năm tiếp theo, Pinaco định hướng tập trung vào ba nhóm hoạt động gồm tiếp tục củng cố mảng pin, ắc quy truyền thống; nghiên cứu, phát triển sản phẩm và giải pháp mở rộng kinh doanh BESS; đồng thời chủ động tìm kiếm các cơ hội gia tăng nguồn lực và nâng cao năng lực sản xuất.

Việc mở rộng ngành nghề đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu biểu quyết tham dự và hợp lệ.

DOANH NGHIỆP 50 NĂM TUỔI, CUNG CẤP TOÀN BỘ ẮC QUY Ô TÔ CHO VINFAST

Pinaco là một trong những doanh nghiệp sản xuất pin, ắc quy lâu đời tại Việt Nam. Công ty được thành lập ngày 19/4/1976, trên cơ sở tiếp quản và quốc hữu hóa một số nhà máy pin, ắc quy tại miền Nam như Vidopin, VABCO và VIDECO.

Năm 2004, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa và sau đó đưa cổ phiếu PAC lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Hai thương hiệu nổi tiếng nhất của Pinaco là Ắc quy Đồng Nai và Pin Con Ó, trong đó thương hiệu Pin Con Ó đã xuất hiện từ năm 1954, trước khi Pinaco được thành lập.

















































































Về cơ cấu sở hữu, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là cổ đông chi phối của Pinaco với tỷ lệ nắm giữ 51,4% vốn, trong khi The Furukawa Battery Co., Ltd của Nhật Bản sở hữu 10,5%.

Furukawa Battery trở thành cổ đông chiến lược của Pinaco từ giai đoạn 2016–2017, hỗ trợ doanh nghiệp về công nghệ sản xuất ắc quy và kết nối với các hãng ô tô, xe máy Nhật Bản. Ngoài sản phẩm bán lẻ, Pinaco hiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là VinFast.

Theo thông tin được doanh nghiệp công bố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Pinaco cung cấp 100% ắc quy ô tô cho VinFast, khoảng 95% cho THACO và 100% ắc quy cho xe điện TMT. Doanh nghiệp cũng cho biết sản phẩm của mình chiếm khoảng 90% nhu cầu ắc quy đối với các dòng xe buýt, xe tải đang lưu hành tại Việt Nam.

Trước đó, Pinaco đã phát triển dòng ắc quy CMF phục vụ các mẫu ô tô điện VinFast VF 3 và VF 5. Đây là loại ắc quy chì-axit phục vụ hệ thống điện phụ trợ trên xe, khác với bộ pin điện áp cao dùng để vận hành động cơ điện.

Bên cạnh hệ thống khách hàng trong nước, Pinaco còn mở rộng hoạt động xuất khẩu. Năm 2025, doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Riêng doanh số của kênh khách hàng sản xuất thiết bị gốc (OEM) đạt 417 tỷ đồng, tăng hơn 32%.

DOANH THU 9 THÁNG GẦN 2.850 TỶ ĐỒNG

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Pinaco ghi nhận doanh thu 4.259 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 13% và 33% so với thực hiện năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Pinaco đạt doanh thu thuần khoảng 962 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 53%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.848 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 94 tỷ đồng, giảm 15,5%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 73 tỷ đồng, giảm 14%. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và 47% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PAC kết phiên 10/11 ở mức 14.500 đồng/cp, gần 40% so với mức giá ngày 26/3. Vốn hóa thị trường đạt 1.100 tỷ đồng.