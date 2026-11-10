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Vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Be Group bị phạt 625 triệu đồng

| | Doanh nghiệp

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phạt Công ty cổ phần Be Group số tiền 625 triệu đồng với 4 hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, doanh nghiệp không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi liên quan đến thông tin của người tiêu dùng theo quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, công ty quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

Công ty cũng không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Be Group bị phạt 625 triệu đồng- Ảnh 1.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Be Group 625 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc của doanh nghiệp không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Be Group chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của công ty, công ty đã nhanh chóng tiến hành khắc phục các hành vi vi phạm và đã thực hiện nộp phạt theo quy định.

Thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các nền tảng gọi xe công nghệ.

Qua rà soát, Ủy ban ghi nhận một số vấn đề cần làm rõ liên quan đến cơ chế xác định giá cước, phí sử dụng ứng dụng và tỷ lệ doanh thu tài xế thực nhận.

Grab sau đó đề xuất 6 nhóm giải pháp, trong đó có giảm phí nền tảng thu từ hành khách, giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với tài xế, bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến xe có mức khấu trừ vượt ngưỡng và tăng cường minh bạch thông tin trên ứng dụng.

Ngoài Grab, Ủy ban cũng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Be và GSM, yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo Châu Anh

VTC News

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