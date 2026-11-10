Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 14 năm, gia đình bầu Kiên vẫn sở hữu hơn 10% ngân hàng ACB, trị giá trên 12.000 tỷ đồng: Hé lộ mẹ vợ đại gia, nhân vật bí ẩn và khoản cổ tức hàng trăm tỷ

| | Doanh nghiệp

Sau 14 năm, gia đình bầu Kiên vẫn sở hữu hơn 10% ngân hàng ACB, trị giá trên 12.000 tỷ đồng: Hé lộ mẹ vợ đại gia, nhân vật bí ẩn và khoản cổ tức hàng trăm tỷ

Sau hơn 14 năm kể từ khi bầu Kiên vướng vòng lao lý, gia đình và nhóm người liên quan đến vợ ông vẫn nắm giữ khối cổ phiếu ACB trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo công khai lợi ích liên quan của các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tính đến ngày 13/2/2026, bà Đặng Ngọc Lan, vợ doanh nhân Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), sở hữu gần 179,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,5% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Kiên nắm hơn 144,3 triệu cổ phiếu, chiếm 2,81%. Tổng cộng, hai vợ chồng đứng tên hơn 324 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,31% vốn ngân hàng.

Đáng chú ý, danh sách còn xuất hiện bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ ruột bà Đặng Ngọc Lan, tức mẹ vợ bầu Kiên. Bà Thanh sở hữu gần 60 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,17% vốn điều lệ.

Quay lại với ACB, báo cáo còn ghi nhận ông Nguyễn Đức Anh sở hữu gần 64,9 triệu cổ phiếu, tương đương 1,26% vốn. Phần sở hữu của người có liên quan đến ông được kê khai là 179.715.029 cổ phiếu, trùng với lượng cổ phần đứng tên bà Đặng Ngọc Lan. Tuy nhiên, tài liệu không nêu cụ thể mối quan hệ giữa hai người.

Một cổ đông khác là Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG), doanh nghiệp từng do bầu Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Công ty này sở hữu hơn 71,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,39% vốn tại ngày 13/2/2026.

Nhóm liên quan nắm khối cổ phiếu hơn 12.000 tỷ đồng

Theo ACB, ngoài gần 179,7 triệu cổ phiếu sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Đặng Ngọc Lan còn nắm hơn 345,6 triệu cổ phiếu, tương đương 6,73% vốn ngân hàng.

Như vậy, tổng lượng cổ phần của bà Lan và nhóm người liên quan đạt hơn 525,3 triệu cổ phiếu, tương đương 10,23% vốn ACB tại ngày 13/2/2026.

Tháng 6/2026, ACB thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%. Nếu các cổ đông giữ nguyên lượng sở hữu và nhận đầy đủ cổ tức, tổng số cổ phần của nhóm liên quan bà Lan có thể tăng lên khoảng 593,6 triệu đơn vị.

Với thị giá ACB ở mức 20.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 10/11, khối cổ phần này có giá trị ước tính 12.169 tỷ đồng .

Riêng lượng cổ phiếu đứng tên vợ chồng bầu Kiên có giá trị khoảng 7.507 tỷ đồng, trong khi phần sở hữu của bà Nguyễn Thị Kim Thanh ước đạt gần 1.390 tỷ đồng.

Ngoài cổ tức bằng cổ phiếu, ACB còn chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7% trong tháng 6/2026. Với lượng sở hữu công bố đầu năm, nhóm liên quan bà Đặng Ngọc Lan tương ứng khoản cổ tức gần 368 tỷ đồng trước thuế, nếu không thay đổi sở hữu đến ngày chốt quyền.

Ba nhóm cổ đông lớn nắm ít nhất 35% vốn ACB

Nhìn rộng hơn, ACB có ba nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ đáng kể. Ngoài nhóm liên quan bà Đặng Ngọc Lan (10,23%), nhóm liên quan Chủ tịch Trần Hùng Huy nắm khoảng 15,7%.

Đáng chú ý, nhóm Âu Lạc gắn với nữ doanh nhân Ngô Thu Thúy đã tăng sở hữu từ 5,01% cuối tháng 3 lên 9,59% vào giữa tháng 6/2026, tiến sát ngưỡng 10%. Theo các mốc công bố tương ứng, ba nhóm nắm tổng cộng khoảng 32,5% vốn ACB.

Về kết quả kinh doanh, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, hoàn thành khoảng 74% kế hoạch năm. Vốn điều lệ ngân hàng hiện vượt 58.000 tỷ đồng.

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ: Bước đi mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực logistics

Siêu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ: Bước đi mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lĩnh vực logistics Nổi bật

Petrolimex từng lớn gấp đôi MB nay bằng 1/4, Vinamilk từng gấp 1,5 lần Vingroup nay bằng 1/16: 10 năm viết lại bản đồ tỷ đô trên TTCK

Petrolimex từng lớn gấp đôi MB nay bằng 1/4, Vinamilk từng gấp 1,5 lần Vingroup nay bằng 1/16: 10 năm viết lại bản đồ tỷ đô trên TTCK Nổi bật

Hai nhà máy lọc dầu chạy quá công suất, Việt Nam vượt cú sốc giá dầu thế giới

Hai nhà máy lọc dầu chạy quá công suất, Việt Nam vượt cú sốc giá dầu thế giới

12:55 , 10/11/2026
Gã khổng lồ Đức mang "siêu thiết bị" 320 tấn đẳng cấp thế giới sang Việt Nam, phục vụ công trình 19.000 tỷ

Gã khổng lồ Đức mang "siêu thiết bị" 320 tấn đẳng cấp thế giới sang Việt Nam, phục vụ công trình 19.000 tỷ

12:50 , 10/11/2026
Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luật SN 2000

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Luật SN 2000

11:32 , 10/11/2026
Chiếc máy bay đặc biệt vừa làm nên lịch sử hàng không: Bay hơn 23.000 km không cần tiếp nhiên liệu, vượt 2 đại dương, 3 châu lục, xô đổ kỷ lục 21 năm của Boeing

Chiếc máy bay đặc biệt vừa làm nên lịch sử hàng không: Bay hơn 23.000 km không cần tiếp nhiên liệu, vượt 2 đại dương, 3 châu lục, xô đổ kỷ lục 21 năm của Boeing

11:14 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên