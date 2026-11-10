Theo báo cáo công khai lợi ích liên quan của các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tính đến ngày 13/2/2026, bà Đặng Ngọc Lan, vợ doanh nhân Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), sở hữu gần 179,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,5% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Kiên nắm hơn 144,3 triệu cổ phiếu, chiếm 2,81%. Tổng cộng, hai vợ chồng đứng tên hơn 324 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,31% vốn ngân hàng.

Đáng chú ý, danh sách còn xuất hiện bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ ruột bà Đặng Ngọc Lan, tức mẹ vợ bầu Kiên. Bà Thanh sở hữu gần 60 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,17% vốn điều lệ.

Quay lại với ACB, báo cáo còn ghi nhận ông Nguyễn Đức Anh sở hữu gần 64,9 triệu cổ phiếu, tương đương 1,26% vốn. Phần sở hữu của người có liên quan đến ông được kê khai là 179.715.029 cổ phiếu, trùng với lượng cổ phần đứng tên bà Đặng Ngọc Lan. Tuy nhiên, tài liệu không nêu cụ thể mối quan hệ giữa hai người.

Một cổ đông khác là Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG), doanh nghiệp từng do bầu Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Công ty này sở hữu hơn 71,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,39% vốn tại ngày 13/2/2026.

Nhóm liên quan nắm khối cổ phiếu hơn 12.000 tỷ đồng

Theo ACB, ngoài gần 179,7 triệu cổ phiếu sở hữu trực tiếp, những người có liên quan đến bà Đặng Ngọc Lan còn nắm hơn 345,6 triệu cổ phiếu, tương đương 6,73% vốn ngân hàng.

Như vậy, tổng lượng cổ phần của bà Lan và nhóm người liên quan đạt hơn 525,3 triệu cổ phiếu, tương đương 10,23% vốn ACB tại ngày 13/2/2026.

Tháng 6/2026, ACB thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%. Nếu các cổ đông giữ nguyên lượng sở hữu và nhận đầy đủ cổ tức, tổng số cổ phần của nhóm liên quan bà Lan có thể tăng lên khoảng 593,6 triệu đơn vị.

Với thị giá ACB ở mức 20.500 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 10/11, khối cổ phần này có giá trị ước tính 12.169 tỷ đồng .

Riêng lượng cổ phiếu đứng tên vợ chồng bầu Kiên có giá trị khoảng 7.507 tỷ đồng, trong khi phần sở hữu của bà Nguyễn Thị Kim Thanh ước đạt gần 1.390 tỷ đồng.

Ngoài cổ tức bằng cổ phiếu, ACB còn chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7% trong tháng 6/2026. Với lượng sở hữu công bố đầu năm, nhóm liên quan bà Đặng Ngọc Lan tương ứng khoản cổ tức gần 368 tỷ đồng trước thuế, nếu không thay đổi sở hữu đến ngày chốt quyền.

Ba nhóm cổ đông lớn nắm ít nhất 35% vốn ACB

Nhìn rộng hơn, ACB có ba nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ đáng kể. Ngoài nhóm liên quan bà Đặng Ngọc Lan (10,23%), nhóm liên quan Chủ tịch Trần Hùng Huy nắm khoảng 15,7%.

Đáng chú ý, nhóm Âu Lạc gắn với nữ doanh nhân Ngô Thu Thúy đã tăng sở hữu từ 5,01% cuối tháng 3 lên 9,59% vào giữa tháng 6/2026, tiến sát ngưỡng 10%. Theo các mốc công bố tương ứng, ba nhóm nắm tổng cộng khoảng 32,5% vốn ACB.

Về kết quả kinh doanh, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, hoàn thành khoảng 74% kế hoạch năm. Vốn điều lệ ngân hàng hiện vượt 58.000 tỷ đồng.