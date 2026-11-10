Gần 4,6 triệu chuyến xe sau 3 năm, hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bắt tay 10 đối tác lớn tại Lào

Ngày 10/11/2026, Green SM công bố Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với 10 đối tác chiến lược tại Lào trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, viễn thông, thanh toán, du lịch và lưu trú. Các thỏa thuận hướng tới kết nối nền tảng, tích hợp dịch vụ và triển khai các tiện ích dành cho khách hàng, góp phần mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh và nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ Green SM tại thị trường Lào.

Với chủ đề "Green Alliance Frontier" – "Nơi những người tiên phong của nền kinh tế xanh hội tụ", lễ ký kết được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 3 năm Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện tại "Đất nước Triệu Voi", với sự tham dự của Ông Nguyễn Minh Tâm - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào.

Tại sự kiện, 10 đối tác ký kết MOU với Green SM gồm VietinBank Lào, Joint Development Bank Public, MB Bank Lào và Sacombank Lào trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; Unitel, ETL, và Lao Telecoms (M-Money) trong lĩnh vực viễn thông và thanh toán; Good Media (Bawanli) trong lĩnh vực vận tải và du lịch; cùng Mường Thanh Luxury Vientiane Hotel và Latsavong Wanda Vista Hotel trong lĩnh vực lưu trú.

Theo thỏa thuận, Green SM và các đối tác sẽ phát huy thế mạnh về công nghệ, dịch vụ và mạng lưới khách hàng để nghiên cứu tích hợp dịch vụ di chuyển điện vào hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ hiện có, đồng thời phát triển các chương trình ưu đãi và chăm sóc khách hàng. Qua đó, người dùng có thêm lựa chọn tiếp cận, thanh toán và sử dụng dịch vụ Green SM một cách thuận tiện trên các nền tảng quen thuộc.

Trong lĩnh vực du lịch và lưu trú, các bên sẽ nghiên cứu kết nối dịch vụ Green SM với hệ thống khách sạn và các điểm cung cấp dịch vụ, mang đến giải pháp di chuyển thuận tiện cho khách lưu trú, du khách và khách hàng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hợp tác với các đối tác truyền thông sẽ mở ra cơ hội triển khai các hoạt động đồng thương hiệu, giới thiệu dịch vụ và lan tỏa lợi ích của phương tiện giao thông điện tới cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là tác phẩm Frontier Mark, nơi dấu ấn của từng đối tác được kết nối thành một biểu tượng chung, thể hiện tinh thần hợp tác và tầm nhìn phát triển hệ sinh thái xanh của các bên tại Lào.

Sau 3 năm hiện diện tại Lào, Green SM đã thực hiện gần 4,6 triệu chuyến xe. Thông qua hợp tác đa lĩnh vực, Green SM và các đối tác kỳ vọng cùng mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp di chuyển điện, mang đến thêm tiện ích cho khách hàng và góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông bền vững tại Lào.