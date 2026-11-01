Vợ chồng bầu Kiên vẫn đều đặn nhận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ ACB

Tháng 8/2012, thông tin ông Nguyễn Đức Kiên, người được biết đến với biệt danh "bầu Kiên", bị bắt đã gây chấn động thị trường tài chính Việt Nam. Hai năm sau, vị doanh nhân từng có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ngân hàng lĩnh án 30 năm tù.

Tới hiện tại, tuy đã rời xa thương trường hơn một thập kỷ, khối tài sản tài chính đứng tên ông và vợ tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vẫn tiếp tục gắn với những khoản cổ tức hàng trăm tỷ đồng.

Tháng 4/2026, trong tài liệu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ACB, cái tên Nguyễn Đức Kiên một lần nữa xuất hiện trong danh sách cổ đông của ngân hàng. Theo báo cáo công khai lợi ích liên quan, tại ngày 13/2/2026, ông Kiên sở hữu trực tiếp hơn 144,3 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 2,81% vốn điều lệ. Trong khi đó, vợ ông là bà Đặng Ngọc Lan nắm gần 179,7 triệu cổ phiếu, chiếm 3,5% vốn ngân hàng.

Tổng cộng, hai vợ chồng ông bầu đứng tên hơn 324 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6,31% vốn điều lệ. Lượng cổ phiếu trên vẫn gắn với quyền hưởng cổ tức như các cổ đông khác, tùy thuộc tình trạng pháp lý và sở hữu tại thời điểm thực hiện quyền.

Tháng 6/2026, ACB hoàn tất chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Toàn ngân hàng đã chi gần 3.600 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Nếu giữ nguyên lượng cổ phiếu tại ngày chốt quyền, khối cổ phần của vợ chồng bầu Kiên tương ứng với khoản cổ tức gần 227 tỷ đồng trước thuế. Sau khi tạm tính thuế thu nhập cá nhân 5%, con số còn lại vào khoảng hơn 210 tỷ đồng.

Đây là giá trị quyền hưởng cổ tức được tính toán từ số lượng cổ phiếu công bố, chưa phải khoản tiền thực nhận được xác minh. Việc phân phối thực tế còn phụ thuộc tình trạng sở hữu tại ngày chốt quyền và các vấn đề pháp lý liên quan.

Bảy năm không nhận cổ tức tiền mặt, rồi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Muốn hiểu vì sao khối cổ phiếu của vợ chồng bầu Kiên có thể tạo ra khoản cổ tức lớn đến vậy, cần nhìn lại cách ACB phân phối lợi nhuận trong hơn một thập kỷ qua.

Sau những đợt chia cổ tức bằng tiền mặt giai đoạn 2013–2015, ACB bước vào thời kỳ kéo dài nhiều năm chủ yếu trả cổ tức bằng cổ phiếu. Trong suốt giai đoạn 2016–2022, ngân hàng không thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt. Thay vào đó, ACB liên tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, với tỷ lệ lên tới 25–30% trong một số năm. Điều này khiến số lượng cổ phần tăng lên đáng kể đối với những cổ đông duy trì nắm giữ qua các đợt phát hành.

Về bản chất, cổ tức bằng cổ phiếu không khiến giá trị tài sản của cổ đông lập tức tăng tương ứng, bởi thị giá được điều chỉnh sau ngày thực hiện quyền. Tuy nhiên, khi ngân hàng quay lại chia cổ tức tiền mặt, khoản tiền được tính trên số lượng cổ phiếu đã tăng lên qua nhiều năm.

Đến năm 2022, ACB chính thức nối lại việc chia cổ tức bằng tiền mặt sau quãng thời gian dài gián đoạn. Ngân hàng duy trì tỷ lệ 10% trong ba năm liên tiếp từ 2022 đến 2024, đồng thời tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% mỗi năm.

Với lượng sở hữu của vợ chồng ông Kiên không biến động do giao dịch trong giai đoạn này, giá trị cổ tức tiền mặt sau thuế ước tính khoảng 202 tỷ đồng của năm 2022, gần 233 tỷ đồng vào năm 2023 và khoảng 268 tỷ đồng vào năm 2024.

Cộng thêm khoản hơn 210 tỷ đồng cổ tức của năm 2025 vừa nhận về, tổng giá trị cổ tức tiền mặt tương ứng với khối cổ phần của hai vợ chồng trong bốn năm qua lên tới hơn 910 tỷ đồng sau thuế.

Ngoài ra, sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 với tỷ lệ 13%, số cổ phần đứng tên vợ chồng ông Kiên tăng thêm khoảng 42 triệu đơn vị.

Về ACB, trong hơn một thập kỷ kể từ biến cố năm 2012, ngân hàng đã trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu quản trị, quy mô vốn và hoạt động kinh doanh. Ngân hàng hiện có vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng, thuộc nhóm nhà băng tư nhân lớn trên thị trường.

Theo kết quả kinh doanh mới công bố, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Riêng quý 3, lợi nhuận đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.