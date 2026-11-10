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Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố phạt Be Group 625 triệu đồng

| | Kinh tế số

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố phạt Be Group 625 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Be Group.

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Be Group (địa chỉ trụ sở tại Tầng 16, Toà nhà Sai Gon Tower, 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) với số tiền 625 triệu đồng về các hành vi vi phạm:

1. Không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

3. Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

4. Điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng (điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo báo cáo của Công ty, Công ty đã nhanh chóng tiến hành khắc phục các hành vi vi phạm và đã thực hiện nộp phạt theo quy định.


Hà Anh

Việt Nam hàng ngày

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