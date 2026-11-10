Sau cú nhảy 20 lần, công ty BĐS của tỷ phú Trần Bá Dương lại báo lãi tăng hơn 540%, tài sản gần 100.000 tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 6T2026 GẦN 1.514 TỶ ĐỒNG

Theo báo cáo tài chính vừa công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.514 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, gấp 8,5 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.044 tỷ đồng, tăng hơn 542% so với mức 162,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trước đó, năm 2025 cũng đánh dấu bước tăng trưởng đột biến của Đại Quang Minh khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4.069 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần mức 183 tỷ đồng của năm 2024.

Cùng với lợi nhuận, quy mô tài sản của Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản đạt gần 98.850 tỷ đồng, tăng khoảng 41.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt hơn 47.266 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ở mức 51.584 tỷ đồng, bao gồm gần 19.697 tỷ đồng vay ngân hàng và 1.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,55 lần xuống 1,09 lần.

2 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM HƠN 17.500 TỶ

Báo cáo của Đại Quang Minh cũng đề cập đến hai dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn trái phiếu, gồm khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại khu vực Bình Dương cũ và tổ hợp trung tâm thương mại tại Tây Hồ Tây, Hà Nội.

Dự án đầu tiên là Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí có diện tích gần 786 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này thuộc sở hữu của Đại Quang Minh. Khu công nghiệp được định hướng thu hút các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất chuyên ngành.

Tháng 10/2026, TP.HCM đã có quyết định cho Thadico - Bình Dương thuê hơn 701 ha đất tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên để thực hiện dự án, với thời hạn thuê 50 năm.

Theo báo cáo mới nhất, tổng mức đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng dự án là 12.702 tỷ đồng, trong đó gần 6.955 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến sử dụng 750 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu.

Dự án thứ hai là tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và mua sắm thuộc Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), Hà Nội, với tổng vốn đầu tư dự kiến 4.863 tỷ đồng.

Đây chính là dự án Thiso Mall Tây Hồ Tây, đã khởi công vào tháng 7/2025 trên khu đất rộng gần 2,4 ha. Công trình có 5 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 52.000 m² và nằm cách Lotte Mall Tây Hồ khoảng 4 km.

Khi hoàn thành, Thiso Mall Tây Hồ Tây sẽ bổ sung không gian mua sắm, thương mại và dịch vụ tại khu vực phía Tây Hồ, nơi tập trung nhiều dự án bất động sản và trung tâm thương mại lớn.

Theo kế hoạch từng được công bố, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đại Quang Minh dự kiến sử dụng 750 tỷ đồng vốn trái phiếu cho công trình này.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011, nổi tiếng với Khu đô thị Sala tại Thủ Thiêm, TP.HCM và hiện thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương.

Cuối năm 2025, ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh Khoa “khàn”, trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh sau gần một thập kỷ. Ông Khoa là nhà sáng lập và từng giữ vị trí Chủ tịch doanh nghiệp trước năm 2016.