Giáo sư Hồ Xuân Năng ra mắt robot quét đường chạy hoàn toàn bằng điện, biết tránh xe máy, ô tô, định vị chính xác tới 10 cm

Tại Triển lãm các kết quả công nghệ nổi bật nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, Công ty Cổ phần Phenikaa-X, thành viên Tập đoàn Phenikaa, đã giới thiệu robot quét đường tự hành do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển.



Sản phẩm được thiết kế phục vụ công tác vệ sinh đô thị, đặc biệt tại những khu vực có mật độ xe máy cao, nhiều phương tiện đỗ sát lề đường và không gian di chuyển hạn chế.



Theo giới thiệu của doanh nghiệp, robot vận hành hoàn toàn bằng điện, tích hợp hệ thống phun ẩm trong quá trình quét nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường.

Thiết bị sử dụng công nghệ LiDAR kết hợp hệ thống định vị vệ tinh GNSS-RTK, cho phép xác định vị trí với sai số khoảng 10 cm. Nhờ hệ thống cảm biến và thuật toán xử lý, robot có thể nhận diện người đi bộ, xe máy, ô tô và chủ động điều chỉnh hướng di chuyển để tránh vật cản.



Ngoài ra, thiết bị được trang bị tính năng dừng khẩn cấp trong vòng một giây, đồng thời hỗ trợ giám sát và điều khiển từ xa. Những tính năng này hướng tới việc vận hành trong môi trường đô thị có nhiều phương tiện và người tham gia giao thông.

Trước khi giới thiệu sản phẩm tại triển lãm, Phenikaa-X đã được UBND TP. Hà Nội cho phép triển khai dự án thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát - sandbox.



Cụ thể, ngày 25/8/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 4554/QĐ-UBND, cho phép Phenikaa-X thử nghiệm bốn nhóm phương tiện gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng.



Thời gian thử nghiệm kéo dài 24 tháng, với phạm vi tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 10/9, thành phố đã tổ chức trao quyết định và triển khai chương trình thử nghiệm.



Đây là một trong hai dự án đầu tiên được Hà Nội cho phép triển khai theo cơ chế sandbox tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Hoạt động thử nghiệm được thực hiện trong phạm vi xác định, có giám sát về điều kiện vận hành, tốc độ, an toàn kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.



Bên cạnh robot vệ sinh, Phenikaa-X còn phát triển các phương tiện tự hành phục vụ vận chuyển hành khách và giao hàng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, sau hơn 5 năm nghiên cứu, các hệ thống đã tích hợp nhiều công nghệ như LiDAR, radar, camera, bản đồ số độ chính xác cao và các thuật toán trí tuệ nhân tạo.



Phenikaa-X được thành lập vào tháng 10/2020, do ông Hồ Xuân Năng và Tiến sĩ Lê Anh Sơn sáng lập. Ông Hồ Xuân Năng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Phenikaa-X.

Ông Năng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phenikaa và là doanh nhân gắn liền với thương hiệu đá thạch anh nhân tạo Vicostone.



Phenikaa được biết đến với hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, trước khi mở rộng sang giáo dục, nghiên cứu khoa học và công nghệ. Trong đó, Công ty Cổ phần Vicostone (mã chứng khoán: VCS) là một trong những doanh nghiệp chủ lực của tập đoàn.



Riêng tại Phenikaa-X, hoạt động nghiên cứu đã mở rộng từ phương tiện tự lái sang robot công nghiệp, robot dịch vụ và máy bay không người lái. Tháng 10/2026, đội ngũ nghiên cứu robot của doanh nghiệp đã tăng lên khoảng 40 người từ 7 thành viên ban đầu.

