Công an thông báo về cuộc gọi người dân không nên nghe máy

Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an gọi điện thông báo người dân có liên quan đến các vụ án hình sự, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng hoặc chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, các đối tượng thường tự xưng là cán bộ Công an, thông báo người nghe có liên quan đến những vụ án như ma túy, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc buôn lậu. Chúng đưa ra thông tin tên tuổi, số tài khoản ngân hàng của nạn nhân xuất hiện trong hồ sơ điều tra để tạo tâm lý hoang mang, lo sợ.

Công an phường Buôn Ma Thuột cảnh báo thủ đoạn giả danh Công an gọi điện yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, cài ứng dụng và chuyển tiền. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk)

Để tăng mức độ tin cậy, một số đối tượng còn chuyển cuộc gọi cho người khác tự xưng là lãnh đạo hoặc cán bộ cơ quan tố tụng, khiến nạn nhân lầm tưởng đang làm việc với nhiều cơ quan chức năng.

Ban đầu, các đối tượng thường yêu cầu người dân đến trụ sở cơ quan Công an để giải trình. Tuy nhiên, khi nạn nhân cho biết gặp khó khăn về thời gian hoặc khoảng cách địa lý, chúng lập tức chuyển sang hướng dẫn làm việc trực tuyến thông qua các đường link, tài khoản mạng xã hội hoặc ứng dụng giả mạo.

Sau khi tạo được lòng tin và gây áp lực tâm lý, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, chia sẻ màn hình điện thoại hoặc chuyển tiền với lý do phục vụ công tác điều tra, xác minh và chứng minh tài sản hợp pháp.

Đáng chú ý, các đối tượng thường liên tục thúc ép nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, đe dọa sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu không hợp tác. Đồng thời, chúng yêu cầu giữ bí mật, không kể với người thân nhằm ngăn nạn nhân có cơ hội kiểm chứng thông tin.

Trước thủ đoạn trên, Công an phường Buôn Ma Thuột khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường link do người lạ gửi đến; không chia sẻ màn hình và không chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền để "chứng minh vô tội", "kiểm tra tài sản" hoặc phục vụ điều tra. Việc người gọi biết trước họ tên, địa chỉ, số căn cước hay một số thông tin cá nhân khác không đồng nghĩa với việc họ là cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh chấm dứt trao đổi, chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an thông qua số điện thoại được công bố chính thức hoặc đến trụ sở gần nhất để xác minh. Không sử dụng số điện thoại, đường link hay tài khoản liên lạc do chính người gọi cung cấp để kiểm tra danh tính.

Trường hợp đã chuyển tiền hoặc phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thông báo, đề nghị hỗ trợ; đồng thời lưu giữ số điện thoại, tin nhắn, nội dung trao đổi, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an khi trình báo.

Công an phường Buôn Ma Thuột cũng đề nghị các gia đình chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi và những người ít sử dụng công nghệ, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.