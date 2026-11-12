CEO Google tuyên bố công nghệ AI hiện tại sẽ lạc hậu như "điện thoại cục gạch" chỉ sau 3 năm nữa

Trong podcast gần đây nhất, chia sẻ về bước ngoặt lịch sử của ngành công nghệ, Sundar Pichai nhận định nhân loại đang đứng trước một giai đoạn cực kỳ hiếm hoi. Ông khẳng định: "Chúng ta đang ở một khoảnh khắc rất hiếm hoi trong lịch sử công nghệ... Đường cong này sắc bén đến mức cực độ. Sau 3 năm nữa, mọi người sẽ nhìn lại và thốt lên rằng: 'Liệu ngày xưa các mô hình AI thực sự không thể làm được những điều đó sao?!'"

CEO Google Sundar Pichai trong podcast mới nhất của RR ( Ảnh: Thiên Minh)

Theo CEO Google, cảm giác này tương tự như việc con người nhìn lại những chiếc điện thoại nắp gập đời cũ mà mình từng tự hào bao nhiêu thì nay thấy lạc hậu bấy nhiêu. Tốc độ đổi mới hiện tại không còn là những bước tiến hình sin từ từ, mà là một cú nhảy vọt thẳng đứng.

Không chỉ dừng lại ở các mô hình trò chuyện thông thường, Sundar Pichai chỉ ra rằng hạ tầng cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent) đang được gấp rút xây dựng để chuẩn bị cho một cuộc đại cách mạng năng suất.

"Rất sớm thôi, các Agent sẽ trở thành thứ gì đó phổ biến và quen thuộc hoàn toàn, và mọi người sẽ dựa vào chúng để hoàn thành công việc một cách mượt mà tuyệt đối." - CEO của Google chia sẻ.

Thay vì phải tự tay thao tác từng bước, người dùng sắp tới sẽ giao phó toàn bộ các tác vụ từ công việc chuyên môn đến sinh hoạt thường ngày cho các trợ lý tự động siêu việt này.

Một điểm nhấn chí mạng khác trong tầm nhìn của Pichai chính là sự xóa nhòa hoàn toàn ranh giới giữa các loại hình phương tiện truyền thông. Ông tuyên bố việc nội dung được tạo ra ban đầu dưới dạng gì sẽ không còn quan trọng nữa.

"Bất kỳ nội dung nào cũng có thể chuyển đổi từ bất kỳ định dạng nào sang bất kỳ định dạng khác ngay lập tức. Và chúng tôi đã hé lộ điều đó qua Nano Banana, Veo và Omni." - Sundar Pichai nói.

Chúng ta không còn đang chứng kiến những cải tiến mang tính gia tăng dần đều. Sundar Pichai và Google đang phát đi tiếng chuông báo hiệu rằng thế giới công nghệ, cách con người viết mã code, sáng tạo nội dung và quản lý cuộc sống hàng ngày sắp bị viết lại từ đầu.

Cuộc chơi đã bước sang một chương mới, và 3 năm tới chính là lằn ranh định đoạt ai sẽ kịp bước lên con tàu tốc hành, ai sẽ bị bỏ lại phía sau trong đống đổ nát của công nghệ cũ./



