FPT và tập đoàn Nhật ký kết hợp tác, nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy đóng gói, kiểm thử chip nhớ tại Hà Nội

Hoạt động này mở ra cơ hội hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, góp phần phát triển năng lực công nghệ và hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Sự kiện diễn ra sáng 9/11/2026 tại Tokyo, Nhật Bản, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp và tọa đàm với lãnh đạo, đại diện cấp cao của một số tập đoàn lớn là thành viên Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).

FPT và SBI Holdings – một trong những tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản – sẽ trao đổi, nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư vào dự án nhà máy đóng gói và kiểm thử chip nhớ tại Hà Nội. SBI Holdings sẽ xem xét khả năng tham gia dự án với vai trò nhà đầu tư. Các nội dung hợp tác cụ thể sẽ tiếp tục được hai bên thảo luận trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, FPT sẽ thông qua công ty thành viên là Công ty TNHH FPT IS để thành lập một công ty liên doanh cùng hai doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc, nhằm xây dựng và vận hành nhà máy đóng gói, kiểm thử chip nhớ tại Hà Nội và sớm vào hoạt động.

Đóng gói và kiểm thử (OSAT) là những công đoạn quan trọng trong chuỗi sản xuất bán dẫn, được thực hiện sau quá trình chế tạo chip trên tấm wafer. Trong đó, đóng gói giúp bảo vệ chip và tạo kết nối với các thiết bị điện tử, trong khi kiểm thử nhằm đánh giá chức năng, chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi năng lực kỹ thuật, quy trình quản lý chất lượng và khả năng phối hợp chặt chẽ trong chuỗi cung ứng.

Thông qua dự án, FPT kỳ vọng từng bước phát triển năng lực triển khai các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip nhớ tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật và mở rộng sự tham gia vào chuỗi cung ứng bán dẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ Lãnh đạo SBI và FPT trong khuôn khổ tọa đàm với lãnh đạo, đại diện cấp cao của một số tập đoàn lớn là thành viên Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).

Đối với FPT, bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược đang được Tập đoàn tập trung phát triển, từ thiết kế vi mạch đến các hoạt động liên quan đến kiểm thử và đóng gói. FPT chú trọng đầu tư phát triển nhân lực, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm từng bước hoàn thiện năng lực trong chuỗi giá trị bán dẫn. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn, việc nghiên cứu hợp tác đầu tư với SBI Holdings được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính và kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ FPT hiện thực hóa các kế hoạch phát triển trong lĩnh vực này.

Được thành lập năm 1999, SBI Group là một trong những tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản, hoạt động chủ yếu trên nền tảng Internet. Là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến tại Nhật Bản, SBI Group tập trung vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chi phí cạnh tranh và tính tiện lợi cao. Tập đoàn cũng phát triển các hoạt động quản lý tài sản, đầu tư vốn cổ phần tư nhân, tài sản mã hóa và các lĩnh vực kinh doanh thế hệ mới trên phạm vi toàn cầu.