Công an thông báo: Người dân có thể chủ động khóa khẩn cấp tài khoản VNeID khi có dấu hiệu sau

Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản định danh điện tử VNeID, đặc biệt là khi bị mất điện thoại, nghi ngờ lộ mật khẩu hoặc phát hiện dấu hiệu truy cập trái phép.

Đây là những tình huống tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng tài khoản, đánh cắp thông tin cá nhân và lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Việc chủ động yêu cầu khóa tài khoản ngay khi phát hiện nguy cơ mất an toàn là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế khả năng thông tin định danh bị lợi dụng để thực hiện giao dịch trái phép hoặc hành vi vi phạm pháp luật.

Ba cách khóa khẩn cấp tài khoản VNeID

Theo hướng dẫn về bảo vệ tài khoản định danh điện tử, khi bị mất điện thoại, nghi ngờ lộ mật khẩu hoặc phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị truy cập trái phép, người dân có thể đề nghị khóa tài khoản thông qua các phương thức sau.

Cách 1: Gọi tổng đài hỗ trợ VNeID

Người dân có thể sử dụng một số điện thoại khác để gọi đến Tổng đài hỗ trợ định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an qua số 1900.0368.

Khi liên hệ, cần thông báo rõ tình trạng mất thiết bị hoặc nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cần thiết để xác minh danh tính và đề nghị khóa tài khoản.

Cách 2: Gửi yêu cầu trực tuyến

Trường hợp vẫn có thể truy cập ứng dụng VNeID hoặc Cổng thông tin định danh điện tử quốc gia tại địa chỉ https://vneid.gov.vn , người dân có thể kiểm tra và sử dụng chức năng yêu cầu khóa tài khoản nếu hệ thống hỗ trợ.

Sau đó, lựa chọn lý do phù hợp và thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống.

Cách 3: Đến trực tiếp cơ quan Công an

Nếu không thể thực hiện qua tổng đài hoặc các kênh trực tuyến, người dân có thể đến Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước để đề nghị hỗ trợ khóa tài khoản định danh điện tử.

Tại đây, người dân được hướng dẫn kê khai Phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về định danh điện tử theo mẫu quy định, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan chức năng xác minh và tiếp nhận yêu cầu.

Sau khi khắc phục nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất an toàn như tìm lại thiết bị, thay đổi mật khẩu, khôi phục số thuê bao chính chủ hoặc xử lý tình trạng lộ lọt thông tin, người dân có thể đề nghị mở khóa tài khoản.

Việc mở khóa được thực hiện thông qua các kênh hỗ trợ theo quy định. Người dân có thể liên hệ tổng đài 1900.0368, đến cơ quan Công an có thẩm quyền hoặc thực hiện trên ứng dụng VNeID và Cổng thông tin định danh điện tử nếu hệ thống hỗ trợ chức năng này.

Trong quá trình giải quyết, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, xác minh thông tin và khôi phục quyền sử dụng tài khoản theo quy định.

Để hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền sử dụng tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, mã passcode và thông tin đăng nhập VNeID cho bất kỳ cá nhân nào, kể cả người tự xưng là cán bộ Công an hoặc nhân viên cơ quan nhà nước.

Người dân cũng không nên truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng từ các nguồn không chính thống.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra hoạt động của tài khoản, chủ động thay đổi mật khẩu khi phát hiện dấu hiệu bất thường và bảo vệ thiết bị sử dụng VNeID.

Đặc biệt, khi bị mất điện thoại hoặc nghi ngờ tài khoản bị truy cập trái phép, người dân cần nhanh chóng yêu cầu khóa tài khoản. Nếu thiết bị có cài đặt ứng dụng ngân hàng hoặc lưu thông tin thanh toán, cần liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ các giao dịch tài chính.

Khi phát hiện hành vi giả mạo, lừa đảo hoặc sử dụng trái phép thông tin định danh cá nhân, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý.