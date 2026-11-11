Một mình điều hành 12 doanh nghiệp bằng AI, thu về triệu USD mỗi năm

Alex Willen, doanh nhân tại Mỹ, đang điều hành 12 thương hiệu bán lẻ trực tuyến mà không thuê bất kỳ nhân viên nào. Thay vào đó, ông sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT và Claude để hỗ trợ xử lý công việc hằng ngày, từ kế toán, chăm sóc khách hàng đến quảng cáo và quản lý hàng tồn kho.

Chia sẻ với CNBC , Willen ước tính tổng doanh thu của 12 thương hiệu có thể đạt 2,5 - 3 triệu USD (khoảng 64 - 76,5 tỷ đồng) trong năm 2026.

AI có thể giúp các ông chủ xử lý khối lượng công việc của nhiều nhân sự. (Ảnh minh họa)

Willen cho biết AI giúp ông đảm nhiệm khối lượng công việc vốn cần nhiều nhân sự và dịch vụ thuê ngoài. Ông sử dụng Claude của Anthropic để hỗ trợ ghi chép sổ sách, trả lời khách hàng, quản lý quảng cáo và hàng tồn kho.

Trong khi đó, các công cụ tạo ảnh của OpenAI giúp sản xuất hình ảnh sản phẩm mà không cần tổ chức các buổi chụp ảnh chuyên nghiệp.

Willen ước tính nếu không có AI, ông có thể phải tuyển thêm một nhân viên toàn thời gian, đồng thời thuê các chuyên gia thiết kế, nhiếp ảnh, kế toán và quảng cáo. Riêng một buổi chụp ảnh sản phẩm theo cách truyền thống có thể tiêu tốn 2.000 - 5.000 USD (51,2 - 128 triệu đồng).

Doanh nhân này lấy ví dụ về thương hiệu Lone Trail chuyên kinh doanh thiết bị săn bắn và đồ dùng ngoài trời của mình. Ban đầu, website bán hàng trên Shopify chỉ đóng góp khoảng 1% doanh thu của thương hiệu.

Sau khi sử dụng ChatGPT và Claude để xây dựng lại cửa hàng trực tuyến, kết hợp AI trong quản lý quảng cáo trên Meta, tỷ trọng doanh thu từ Shopify đã tăng lên khoảng 30% trong giai đoạn 30 ngày gần đây.

Tuy nhiên, con số này phản ánh sự thay đổi về tỷ trọng doanh thu giữa các kênh bán hàng, không có nghĩa tổng doanh thu của Lone Trail tăng 30%. Theo CNBC , Amazon vẫn đóng góp khoảng 80% doanh thu của toàn bộ 12 thương hiệu.

Trường hợp của Willen phản ánh xu hướng được ghi nhận trong các nghiên cứu gần đây về hoạt động kinh doanh tư nhân tại Mỹ.

Nhà kinh tế Liya Palagashvili thuộc Trung tâm Mercatus, Đại học George Mason cho biết, từ quý I/2024 đến quý I/2026, số hồ sơ đăng ký kinh doanh không ghi nhận dấu hiệu tuyển dụng nhân viên trong giai đoạn đầu đã tăng 26,8% tại các ngành chịu tác động mạnh của AI.

Ngược lại, số hồ sơ có khả năng phát triển thành doanh nghiệp sử dụng lao động giảm 6,4% trong cùng nhóm ngành. Nghiên cứu cũng ghi nhận số người tự kinh doanh không thuê nhân viên tăng 7,9%, trong giai đoạn 2022 - 2023 với năm 2025.

Tuy nhiên, Palagashvili nhấn mạnh kết quả mới mang tính sơ bộ, chưa chứng minh AI trực tiếp thúc đẩy xu hướng này. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cũng không đồng nghĩa doanh nghiệp đã hoạt động hoặc duy trì mô hình không nhân viên.

Khảo sát của FreshBooks với 500 chủ doanh nghiệp siêu nhỏ và người kinh doanh độc lập cũng cho thấy 86% ưu tiên sử dụng AI trước khi thuê người bên ngoài xử lý công việc chưa quen thuộc.

Trong khi đó, nghiên cứu của Gusto cho thấy AI không nhất thiết khiến doanh nghiệp giảm nhân sự. Nghiên cứu này cho thấy, sau một năm, các doanh nghiệp nhỏ ứng dụng AI có số nhân viên cao hơn khoảng 7% so với những doanh nghiệp tương tự không sử dụng công nghệ này. Với nhóm doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên, mức chênh lệch lên tới 10%.