Công an phát thông báo 'nóng' liên quan đến tin nhắn, cuộc gọi qua Zalo, Messenger của người dân

Ảnh minh hoạ

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua phần mềm đọc trộm tin nhắn

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông tin về thủ đoạn lừa đảo qua phần mềm đọc trộm tin nhắn. Tại thủ đoạn này, các đối tượng lợi dụng tâm lý tò mò, nhu cầu theo dõi thông tin cá nhân của người khác và sự thiếu hiểu biết về an toàn thông tin của một bộ phận người dân để lừa đảo.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến để quảng cáo phần mềm có khả năng đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, theo dõi cuộc gọi, định vị hoặc kiểm soát điện thoại của người khác mà không cần tiếp cận trực tiếp thiết bị.

Để tạo lòng tin, chúng đưa ra những lời quảng cáo như ứng dụng được hoạt động bí mật, không bị phát hiện, dễ cài đặt, sử dụng; kèm theo hình ảnh, video minh họa hoặc tài khoản dùng thử.

Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền để mua phần mềm, đăng ký tài khoản hoặc kích hoạt dịch vụ. Sau đó, chúng viện lý do lỗi kỹ thuật, cần mã kích hoạt, phí bảo mật, phí mở khóa hoặc nâng cấp hệ thống để yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm.

Trong một số trường hợp, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi đường link hoặc tệp cài đặt không rõ nguồn gốc, có thể chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, thủ đoạn này không chỉ khiến người mua mất tiền mà còn có nguy cơ bị thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập, tài khoản ngân hàng và mạng xã hội.

Đáng chú ý, việc tự ý truy cập, thu thập hoặc theo dõi trái phép thông tin riêng tư của người khác còn có thể vi phạm pháp luật, tùy tính chất và mức độ hành vi.

Làm thế nào để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo trên?

Để phòng tránh, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không tin tưởng, mua hoặc sử dụng các phần mềm được quảng cáo có khả năng đọc trộm tin nhắn, nghe lén cuộc gọi, theo dõi điện thoại của người khác khi chưa được kiểm chứng về nguồn gốc và tính hợp pháp.

Người dân cũng không chuyển tiền cho cá nhân, tài khoản không rõ danh tính để mua phần mềm, kích hoạt dịch vụ hoặc thanh toán các khoản phí phát sinh bất thường.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không tin tưởng, mua hoặc sử dụng các phần mềm được quảng cáo có khả năng đọc trộm tin nhắn, nghe lén cuộc gọi (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tránh truy cập đường link lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không chính thống; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị cho ứng dụng không đáng tin cậy.

Đồng thời, người sử dụng thiết bị di động nên sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra thiết bị, phiên đăng nhập trên các tài khoản quan trọng.

Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cá nhân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch nếu có thể; lưu giữ tin nhắn, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch, sau đó trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.