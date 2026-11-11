Ngày mai 12/11, loạt “đại bàng” bán dẫn Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam, cuộc đua 1.000 tỷ USD ngày càng nóng

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Hội nghị AI - Bán dẫn Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ nhất (VKAISS 2026) diễn ra ngày 12/11, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu và hơn 50 doanh nghiệp bán dẫn, cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và đại diện địa phương hai nước. Sự kiện tập trung vào kết nối hệ sinh thái, thúc đẩy đầu tư, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Trong 20 năm qua, ngành công nghiệp bán dẫn đã có sự tăng trưởng nhanh và tác động lớn ở nhiều quốc gia, nền kinh tế trên thế giới. Giai đoạn 2001 - 2021, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã tăng 14% mỗi năm, đạt doanh thu gần 600 tỷ USD tính đến năm 2023. Ngành bán dẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đến 1.000 tỷ USD vào năm 2030, theo Gartner - công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới.

Hội nghị do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo phối hợp với Tập đoàn FPT, Hiệp hội AI - Bán dẫn Fabless Hàn Quốc (KAISA) và Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn VINASA tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Với thông điệp “ONE VISION - NEW HORIZONS” (Chung tầm nhìn - Mở chân trời mới), chương trình hướng tới mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử chip và ứng dụng AI.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược

VKAISS 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Trong bối cảnh ngành bán dẫn toàn cầu đang có những chuyển dịch dưới tác động của AI và các công nghệ mới, hợp tác giữa hai nước được kỳ vọng mở ra thêm cơ hội phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực công nghiệp.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất chip nhớ, trong khi Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái bán dẫn. Theo Quyết định 1018/QĐ-TTg, Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu ngành công nghiệp bán dẫn vượt 100 tỷ USD mỗi năm vào giai đoạn 2040–2050.

Trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, hai nước có tiềm năng mở rộng hợp tác trong thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử, phát triển công nghệ AI và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những nội dung trọng tâm được đặt ra tại hội nghị.

Hai phiên thảo luận về nhân lực và chính sách hợp tác

Theo chương trình dự kiến, VKAISS 2026 gồm hai phiên thảo luận chính, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và chính sách hợp tác AI - bán dẫn Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong phiên sáng, đại diện cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi về nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Các nội dung được đề cập gồm định hướng triển khai chương trình phát triển nhân lực ngành bán dẫn theo Quyết định 1017/QĐ-TTg, mô hình hợp tác đào tạo và kết nối nhân lực quốc tế.

Tại phiên toàn thể, lãnh đạo các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp hai nước sẽ thảo luận về định hướng hợp tác, chính sách phát triển ngành, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Các tham luận, tọa đàm dự kiến tập trung vào tác động của AI đối với ngành bán dẫn, cơ hội liên kết doanh nghiệp, phát triển chuỗi cung ứng và xây dựng các cụm công nghiệp bán dẫn song phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai nước cũng dự kiến trao đổi, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hội nghị dự kiến quy tụ đại diện các bộ, ngành và cơ quan liên quan của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc cùng các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức tiêu biểu như National Nanofab Center (NNFC), KCCI HRD Center Vietnam, DeepX, Dnotitia và CoAsia Semi Vietnam.

Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn như Đại học Gachon, Trường Đại học FPT, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông cũng dự kiến tham gia, cùng đại diện các địa phương như thành phố Bắc Ninh và thành phố Seongnam.

Kết nối doanh nghiệp, giới thiệu công nghệ bán dẫn

Bên cạnh các phiên thảo luận, hội nghị tổ chức hoạt động kết nối kinh doanh nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác đầu tư và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực AI - bán dẫn.

Khu vực triển lãm và trình diễn công nghệ dự kiến giới thiệu các giải pháp về AI, thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử của các doanh nghiệp, tổ chức như FPT, HanelPT, Intech, VSAP LAB, Dnotitia, HyperAccel, ITDA Semiconductor và KAISA.

Thông qua hoạt động triển lãm, các đại biểu có thể trực tiếp tìm hiểu công nghệ, trao đổi với doanh nghiệp và tiếp cận những cơ hội hợp tác trong chuỗi giá trị bán dẫn.

VKAISS 2026 được kỳ vọng tạo thêm diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo của Việt Nam và Hàn Quốc. Qua đó, thúc đẩy các chương trình hợp tác về đầu tư, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị AI – bán dẫn của Việt Nam.