Rời xa thiết bị điện tử, học sinh sẽ làm gì?

JCI (Junior Chamber International) là Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân Trẻ Thế giới và JCI South Saigon là một trong hai chi hội (chapter) đầu tiên của JCI Vietnam trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. JCI là mạng lưới kết nối toàn cầu lớn nhất dành cho các nhà lãnh đạo, công dân trẻ và doanh nhân tích cực trong độ tuổi từ 18 đến 40 với sứ mệnh thúc đẩy các bạn trẻ phát triển năng lực lãnh đạo, trách nhiệm xã hội, và đồng hành cùng Liên Hợp Quốc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bà Trịnh Quang Đồng Thảo- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ACVN hiện là Chủ tịch JCI South Saigon. Đây là năm thứ 3 JCI South Saigon tổ chức Cultural Bridge Winter Camp.

Các trại sinh được chia thành 6 Nhà theo hệ thống House System của giáo dục nội trú Anh Quốc), mỗi Nhà 8 thành viên bao gồm: Rồng, Long Biên, Kintai, Tower, Golden Gate và Harbour. Mỗi học sinh sẽ có một người bạn đồng hành trong Cặp đôi Cầu nối (Bridge Pair), nhiệm vụ của cặp đôi được cập nhật theo từng ngày. Lịch trình hoạt động của Trại mùa đông được thiết kế rất phong phú, sáng tạo và bổ ích.

Các em học sinh trong nước và quốc tế có 2 sự lựa chọn đăng ký tham gia Cultural Bridge Winter Camp: toàn khóa 9 ngày với mức phí tham dự 15,2 triệu đồng hoặc khóa 4 ngày với mức phí tham dự 8,8 triệu đồng.

“Tại Ardingly College Vietnam, chúng tôi tin rằng một nền giáo dục ý nghĩa không chỉ giới hạn trong không gian lớp học. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng JCI South Saigon mang đến chương trình Cultural Bridge: Winter Camp 2026. Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm độc đáo - nơi các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới có thể mở lòng đón nhận sự đa dạng văn hóa, xây dựng những tình bạn bền chặt, đồng thời rèn luyện sự tự tin, tính tự lập cùng kỹ năng lãnh đạo để sẵn sàng bước ra thế giới" - bà Trịnh Quang Đồng Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACVN nhấn mạnh.

Trong 9 ngày này, khi rời xa thiết bị điện tử, học sinh sẽ được kết nối với rất nhiều bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ và giao lưu cùng nhau bằng tiếng Anh suốt 9 ngày; sẽ mang theo ba món đồ quý nhất ở nhà, để kể cho các bạn nghe thế giới của mình bắt đầu từ đâu; sẽ đi bộ qua bản làng ở Sapa, nghe người dân kể câu chuyện của những thửa ruộng bậc thang; sẽ tự tay gói quà Tết cho các bạn nhỏ vùng cao, và viết tấm thiệp chúc bằng hai thứ tiếng và sẽ nấu ăn bên lửa trại trong đêm Giáng sinh, biểu diễn cùng House của mình và hồi hộp chờ món quà Secret Santa.

Và các em sẽ trở về với quyển World Ready Passport đầy kỉ niệm cùng những người bạn ở nhiều đất nước khác trên thế giới để còn viết thư cho nhau rất lâu sau mùa đông này. 9 ngày rời xa thiết bị điện tử để đổi lấy một mùa đông đầy cảm xúc của tình bạn với rất nhiều trải nghiệm.

Có 15 thành viên JCI South Saigon điều hành trại Cultural Bridge Winter Camp, bao gồm 5 trưởng bộ phận chương trình là Học tập tại trại, Lãnh đạo & Khởi nghiệp, Dã ngoại & Sinh tồn, Sức khỏe & Nhà sinh hoạt, Cộng đồng & Toàn cầu. Các thành viên Trường ACVN hỗ trợ trại gồm phụ trách chính về an toàn trẻ em (safeguarding), phụ trách kết nối y tế, nội trú và cơ sở vật chất. Mỗi ngày các em trại sinh được House Mentor (người phụ trách Nhà) đồng hành và bố mẹ nhận ảnh cập nhật của các con mỗi ngày.

Đặc biệt, tại Cultural Bridge Winter Camp 2026, thử thách 100- USD Start-Up dành cho các em học sinh một cơ hội làm một món đồ, mở một gian hàng hay thực hiện một dự án cùng bạn. Với khoản vốn bằng tiền mô phỏng, học sinh cùng bạn lên ý tưởng, tính toán chi phí và chuẩn bị gian hàng cho phiên chợ.

Bán gì để khách muốn ghé? Chi bao nhiêu là hợp lý? Nếu cách đầu tiên chưa ổn, nhóm sẽ thay đổi điều gì? Mỗi quyết định là một dịp để học sinh giải thích lựa chọn, lắng nghe góc nhìn của bạn và cùng tìm cách thực hiện. Một ý tưởng dần thành hình qua những phần việc học sinh cùng hoàn thành.

Nếu gia đình đang cân nhắc cho học sinh học nội trú hoặc du học, có lẽ phụ huynh cũng băn khoăn: xa nhà, con có tự chăm sóc mình được không? Có hòa nhập với bạn mới, theo kịp nếp sinh hoạt chung và biết tìm sự giúp đỡ khi cần?

Tại Cultural Bridge Winter Camp 2026, học sinh có dịp thử sức với những điều ấy trong hành trình 9 ngày tại Trường ACVN và Sapa. Con tự dọn phòng, sắp xếp đồ đạc, thức dậy đúng giờ và sinh hoạt cùng House có bạn bè đến từ nhiều nước. House Mentor sẽ hướng dẫn học sinh làm quen với nếp sống mới, từ những việc nhỏ hằng ngày.

Qua các hoạt động nhóm, học sinh tập nói lên ý kiến, lắng nghe và cùng bạn giải quyết vấn đề. Cuốn World Ready Passport sẽ lưu lại những trải nghiệm để cuối trại. Phụ huynh vẫn được theo dõi hành trình qua ảnh cập nhật mỗi ngày. Học sinh cũng có khung giờ gọi về nhà vào tối 25/12 để kể về mùa Giáng sinh đầu tiên đón cùng những người bạn mới.

Chín ngày chưa thể trả lời hết mọi băn khoăn về việc học xa nhà. Nhưng những trải nghiệm của học sinh sẽ giúp cả gia đình có thêm cơ sở để cân nhắc bước tiếp theo.