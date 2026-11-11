Người dùng mất hàng giờ cứu iPhone bất thành, nhờ Claude 20 phút đã “hồi sinh” máy

Trong bài đăng trên r/ClaudeAI, tài khoản u/Intelligent_Equal688 kể đã mất nhiều giờ thử cứu chiếc iPhone cũ. Máy liên tục gặp lỗi nghiêm trọng khi khởi động, khiến người này nghĩ đến khả năng chip nhớ NAND đã hỏng nhưng vẫn quyết định dùng thử Claude để xem xét.

Theo tác giả, Claude nhận ra vấn đề liên quan cảm biến ngay lần phân tích đầu tiên. Khi mở máy kiểm tra, người dùng phát hiện đầu nối bị nước làm hỏng. Thay màn hình vì thế cũng không giải quyết được nguyên nhân.

Claude sau đó hỗ trợ chỉnh công cụ khởi động để bỏ qua phần gây lỗi. Chủ máy cho biết đã khởi động thành công, truy cập và sao lưu một số tệp. AI còn giúp tạo công cụ chỉnh sửa tệp khôi phục IPSW. Theo lời người này, vấn đề từng khiến người này loay hoay hàng giờ được xử lý trong khoảng 20 phút.

Chiếc iPhone SE hiển thị màn hình chào sau khi chủ máy dùng bản vá do Claude hỗ trợ tạo để khắc phục lỗi khởi động. Ảnh: u/Intelligent_Equal688/Reddit.

Phần bình luận làm rõ thêm vì sao chủ máy mất nhiều thời gian tìm lỗi. Khi có người hỏi tại sao không kiểm tra phần cứng sớm hơn, tác giả giải thích đã biết thiết bị từng bị nước vào và từng xem bo mạch, nhưng bỏ sót vấn đề ở cáp màn hình. Máy cũng khởi động lại nhanh hơn biểu hiện lỗi cảm biến mà họ thường gặp, khiến việc xác định nguyên nhân đi chệch hướng.

Một số người đọc còn chú ý đến các công cụ xuất hiện trong quá trình khôi phục. Trả lời câu hỏi về checkm8 và PongoOS, chủ bài cho biết chúng nằm trong bộ công cụ đang sử dụng, có tên turdus merula. Do những giới hạn liên quan đến key phần mềm, chủ bài không thể chỉ dùng Finder hay iTunes để khôi phục theo cách thông thường.

Theo trang dự án, turdus merula hỗ trợ khôi phục và hạ phiên bản hệ điều hành trên một số thiết bị Apple đời cũ. Công cụ có hai kiểu hoạt động: một kiểu cho phép máy tự khởi động, kiểu còn lại cần kết nối với máy tính mỗi lần bật lên. Sự khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng thiết bị hằng ngày.

Chiếc iPhone trong câu chuyện hiện vẫn cần máy tính để khởi động. Đầu nối hỏng chưa được sửa; kết quả mà chủ máy chia sẻ là vượt qua lỗi khởi động để truy cập thiết bị và lấy lại dữ liệu.

Câu chuyện hiện dựa trên lời kể, ảnh và phản hồi của tác giả, chưa có kiểm chứng độc lập. Tuy vậy, nó gợi lại những lần người dùng tìm đến chatbot để xử lý sự cố tưởng đã hết cách.

Vào tháng 8 vừa qua cũng trên Reddit, tài khoản u/Russian1Bear kể ChatGPT giúp cứu khoảng 40 giờ chơi Gran Turismo 4 Spec II trên Steam Deck. Tệp thẻ nhớ của trình giả lập PCSX2 bị lỗi, khiến hệ thống nhận thẻ như chưa được định dạng.

Người này cho biết đã tải tệp lên để ChatGPT xử lý, sau đó mở lại được trò chơi cùng garage và tiến trình cũ. Trong bình luận, tác giả nói đã thử công cụ MyMC++ trước đó nhưng phần mềm không đọc được thẻ.

Ở một tình huống khác, Moneycontrol ngày 20/8/2026 đưa tin JP Garcia dùng ChatGPT tìm nguyên nhân máy giặt liên tục kêu và dừng giữa chu trình. Sau khi nhập mã lỗi, anh được gợi ý kiểm tra ống cấp nước và phát hiện đường ống bị tắc.

Với những thiết bị tưởng đã hết cách cứu, AI có thể giúp người dùng tìm thêm một hướng xử lý trước khi quyết định thay mới. Kết quả vẫn cần con người kiểm tra và thực hiện, nhưng đôi khi, một gợi ý đúng lúc cũng đủ để giữ lại chiếc máy cũ cùng những dữ liệu bên trong.