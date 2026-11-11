Giảm áp lực đầu tư, tăng tốc chuyển đổi số doanh nghiệp

Cân bằng tốc độ chuyển đổi và hiệu quả đầu tư

Khi hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với dữ liệu và các nền tảng số, quyết định đầu tư công nghệ cũng gắn chặt hơn với chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Mở rộng thị trường, đưa sản phẩm mới đến khách hàng hay ứng dụng AI đều đòi hỏi hạ tầng đủ khả năng đáp ứng. Cùng lúc, doanh nghiệp phải kiểm soát ngân sách và xác định rõ giá trị mà mỗi khoản đầu tư mang lại.

Áp lực nằm ở sự khác biệt giữa tốc độ thay đổi của thị trường và chu kỳ đầu tư hạ tầng. Nhu cầu kinh doanh có thể điều chỉnh theo từng quý, trong khi máy chủ, thiết bị lưu trữ thường được mua sắm cho nhiều năm. Đầu tư dự phòng quá lớn dễ khiến vốn nằm trong tài nguyên chưa sử dụng; mở rộng chậm lại có thể làm lỡ thời điểm triển khai một dịch vụ hoặc cơ hội tiếp cận khách hàng.

Bởi vậy, hiệu quả đầu tư cần được nhìn trong toàn bộ quá trình vận hành. Bên cạnh chi phí ban đầu là khả năng khai thác tài nguyên, yêu cầu bảo mật, nhân sự quản trị và mức độ sẵn sàng khi cần thay đổi. Một phương án có giá mua thấp chưa chắc mang lại lợi thế nếu phát sinh nhiều chi phí duy trì hoặc khiến doanh nghiệp mất thời gian mỗi lần nâng cấp.

Điện toán đám mây mở ra cách phân bổ nguồn lực linh hoạt hơn. Thông qua mô hình thuê dịch vụ, doanh nghiệp có thể giảm nhu cầu đầu tư phần cứng ban đầu, lựa chọn năng lực xử lý và lưu trữ theo từng giai đoạn. Khả năng điều chỉnh tài nguyên cũng giúp việc thử nghiệm ứng dụng, triển khai dự án mới và mở rộng hệ thống bám sát hơn với tiến độ kinh doanh.

Tối ưu đầu tư hôm nay, sẵn sàng cho kế hoạch năm mới

Cuối năm là lúc doanh nghiệp rà soát hệ thống công nghệ và xây dựng ngân sách cho năm tiếp theo. Những dịch vụ sắp hết hạn, ứng dụng cần nâng cấp hay dự án chuẩn bị triển khai đều cần được tính toán để hạ tầng đáp ứng mục tiêu kinh doanh năm 2027.

Trong dịp này, Viettel IDC triển khai chương trình "Tối ưu đầu tư – Đón đà bứt phá", với các ưu đãi giảm giá, tặng thêm thời gian sử dụng dịch vụ và quà tặng dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện; mang đến lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp bắt đầu triển khai hệ thống và khách hàng đang có nhu cầu mở rộng, duy trì dịch vụ.

Chương trình ưu đãi lên tới 30%. Ảnh: Viettel IDC

Chương trình áp dụng cho nhiều dịch vụ đám mây, từ máy chủ ảo, đám mây riêng ảo đến cơ sở dữ liệu và nền tảng triển khai ứng dụng. Khách hàng đăng ký mới, mua bổ sung hoặc gia hạn có thể được giảm giá tới 30% hoặc tặng thêm tháng sử dụng, tùy dịch vụ và kỳ hạn thanh toán.

Với doanh nghiệp đã xác định nhu cầu hạ tầng cho năm tới, các ưu đãi giúp giảm chi phí thuê hoặc kéo dài thời gian sử dụng trong ngân sách đã dự trù. Khoản tiết kiệm có thể dành cho những việc đi cùng quá trình nâng cấp hệ thống, như triển khai ứng dụng mới hoặc đào tạo đội ngũ vận hành.

Ưu đãi giảm giá, tặng thêm tháng sử dụng áp dụng cho các đơn hàng thanh toán từ ngày 26/10 đến hết ngày 26/11/2026. Chương trình quà tặng diễn ra từ ngày 26/10 đến khi hết 200 suất quà hoặc chậm nhất đến hết ngày 25/12/2026.

Với doanh nghiệp đang chuẩn bị nâng cấp hệ thống, đây là cơ hội để đưa kế hoạch vào thực tế với ngân sách thuận lợi hơn. Lựa chọn đúng dịch vụ và kỳ hạn sử dụng giúp khoản ưu đãi chuyển thành giá trị cụ thể: chi phí được tiết kiệm, thời gian sử dụng được kéo dài và hạ tầng được chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo.

Sau hơn 18 năm hoạt động, Viettel IDC đã xây dựng hệ sinh thái hơn 60 sản phẩm dịch vụ từ trung tâm dữ liệu, máy chủ ảo và lưu trữ đám mây đến cơ sở dữ liệu và nền tảng triển khai ứng dụng. Danh mục này giúp doanh nghiệp lựa chọn hạ tầng phù hợp với nhu cầu hiện tại và bổ sung dịch vụ khi mở rộng. Kinh nghiệm triển khai cho khách hàng trong nước và quốc tế góp phần củng cố vị thế của Viettel IDC trong nhóm các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam.

Đội ngũ chuyên gia Viettel IDC sẽ trực tiếp tư vấn phương án đầu tư và hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành, mở rộng hệ thống; cam kết đồng hành lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời chú trọng sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong vận hành hạ tầng để hướng tới phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết về chương trình "Tối ưu đầu tư – Đón đà bứt phá" và điều kiện áp dụng tại: https://viettelidc.com.vn/tin-tuc/toi-uu-dau-tu-don-da-but-pha-hang-loat-uu-dai-cuoi-nam-cuc-hap-dan-tu-viettel-idc-5987