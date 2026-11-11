Tất cả người dùng iPhone có tài khoản iCloud cần đặc biệt chú ý!

Theo cảnh báo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian gần đây, các đối tượng cho vay nặng lãi đang lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của một bộ phận người dân để quảng cáo dịch vụ cho vay bằng hình thức thế chấp tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone.

Các quảng cáo này thường xuất hiện trên Facebook, TikTok, Zalo và nhiều hội nhóm trực tuyến. Để thu hút người có nhu cầu vay vốn, các đối tượng đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn như chỉ cần sở hữu iPhone là có thể vay tiền, không cần chứng minh thu nhập, không cần thủ tục phức tạp và được giải ngân trong thời gian ngắn.

Chỉ một thao tác với iCloud, người dùng có thể mất quyền kiểm soát điện thoại (Ảnh: Pcmag)

Hình thức này có thể khiến người vay lầm tưởng rằng họ chỉ cần sử dụng tài khoản iCloud làm tài sản bảo đảm để nhận một khoản tiền trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo đó có thể là các điều kiện vay bất lợi, lãi suất cao và nhiều khoản phí dịch vụ không được công khai rõ ràng.

Thủ đoạn kiểm soát iPhone thông qua tài khoản iCloud

Theo cơ quan chức năng, sau khi người vay liên hệ, các đối tượng thường yêu cầu họ thực hiện một số thao tác liên quan đến tài khoản Apple ID và iCloud đang sử dụng trên điện thoại.

Cụ thể, người vay có thể bị yêu cầu đăng xuất tài khoản Apple ID cá nhân, sau đó đăng nhập tài khoản iCloud do bên cho vay cung cấp. Trong một số trường hợp, các đối tượng yêu cầu người vay giao thông tin tài khoản để thiết lập quyền kiểm soát thiết bị.

Đáng chú ý, người vay còn có thể được hướng dẫn thao tác với tính năng Tìm (Find My) hoặc khóa kích hoạt (Activation Lock). Đây đều là những tính năng bảo mật quan trọng trên iPhone, có liên quan trực tiếp đến khả năng định vị, quản lý và kiểm soát thiết bị.

Khi người dùng đăng nhập tài khoản iCloud do bên cho vay cung cấp hoặc thực hiện các thay đổi theo hướng dẫn, quyền kiểm soát điện thoại có thể không còn hoàn toàn thuộc về chủ sở hữu ban đầu. Đây chính là rủi ro lớn mà nhiều người có thể không lường trước khi đồng ý vay tiền.

Nguy hiểm hơn, những hệ lụy thường chỉ bộc lộ rõ sau khi người vay nhận được tiền. Nếu người vay chậm thanh toán hoặc không còn khả năng trả nợ, các đối tượng có thể lợi dụng quyền kiểm soát tài khoản iCloud để khóa điện thoại từ xa.

Thủ đoạn cho vay thế chấp iCloud tiềm ẩn nguy cơ bị khóa điện thoại từ xa, lộ lọt hình ảnh, danh bạ và dữ liệu cá nhân (Ảnh: Công an Tỉnh Phú Thọ)

Khi thiết bị bị khóa, người dùng có thể mất khả năng sử dụng điện thoại, gây gián đoạn việc liên lạc và ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, sinh hoạt hằng ngày. Với những người sử dụng điện thoại để phục vụ công việc hoặc lưu trữ các thông tin quan trọng, việc mất quyền truy cập thiết bị có thể kéo theo nhiều bất tiện.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có thể lợi dụng dữ liệu cá nhân để gây sức ép, đe dọa hoặc xúc phạm danh dự nhằm buộc người vay thanh toán khoản nợ. Hình ảnh, danh bạ, ghi chú và những dữ liệu được đồng bộ trên thiết bị cũng đứng trước nguy cơ bị truy cập trái phép nếu tài khoản không được bảo vệ an toàn.

Cách bảo vệ tài khoản iCloud và dữ liệu cá nhân

Trước thủ đoạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận các dịch vụ cho vay tiền được quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời gọi không cần chứng minh thu nhập, thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh chóng.

Người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu Apple ID, mã xác thực hai yếu tố, mã khóa thiết bị hoặc thông tin khôi phục tài khoản cho người khác. Đây là những thông tin quan trọng giúp bảo vệ tài khoản và thiết bị cá nhân. Việc để người lạ nắm giữ các thông tin này có thể tạo điều kiện cho họ truy cập hoặc thay đổi các thiết lập bảo mật.

Bên cạnh đó, người dân không nên đăng nhập tài khoản iCloud không rõ nguồn gốc trên điện thoại cá nhân, cũng không thực hiện các thao tác liên quan đến tính năng Tìm (Find My) và khóa kích hoạt (Activation Lock) theo hướng dẫn của bên cho vay.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm đến ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động. Trước khi ký kết hợp đồng, cần tìm hiểu kỹ lãi suất, các khoản phí, thời hạn thanh toán và điều khoản liên quan để tránh phát sinh nghĩa vụ tài chính ngoài dự kiến.

Trong trường hợp đã lỡ cung cấp tài khoản iCloud hoặc thông tin đăng nhập cho người khác, người dùng cần nhanh chóng liên hệ với kênh hỗ trợ chính thức của Apple để kiểm tra tình trạng thiết bị, thay đổi mật khẩu và rà soát lại các thiết lập bảo mật.

Nếu bị đe dọa, gây sức ép hoặc có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần lưu giữ tin nhắn, hợp đồng vay, lịch sử chuyển khoản và những chứng cứ liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất, từ đó được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Nguồn: Công an Tỉnh Phú Thọ

Hân Ly