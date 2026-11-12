Tin cực vui từ Vùng Vịnh

Theo số liệu Riyadh báo cáo với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Saudi Arabia khai thác trung bình 10,6 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 10. Đây là mức cao nhất của nước này kể từ khi chiến sự liên quan đến Iran bắt đầu vào cuối tháng 2. Con số tháng 10 thậm chí cao hơn mức trung bình trong hai tháng trước khi xung đột nổ ra.

Các nhà phân tích cho rằng sản lượng tháng 2 ở mức cao bất thường một phần do Saudi Arabia đẩy mạnh khai thác và xuất khẩu trước khi chiến sự bắt đầu. Vì vậy, việc sản lượng tháng 10 trở lại gần mức này cho thấy ngành dầu mỏ của Riyadh đã thích nghi đáng kể với những gián đoạn kéo dài nhiều tháng.

Xung đột khiến hoạt động vận chuyển dầu từ vùng Vịnh lao dốc sau khi Iran tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz. Trong điều kiện bình thường, tuyến hàng hải hẹp này là nơi khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua. Khả năng lưu trữ hạn chế cùng việc thiếu các tuyến xuất khẩu thay thế khiến nhiều nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực phải giảm khai thác khi dầu không thể được vận chuyển ra thị trường với tốc độ thông thường.

Saudi Arabia có một lợi thế quan trọng so với nhiều nước sản xuất dầu khác trong vùng Vịnh là nước này không hoàn toàn phụ thuộc vào Hormuz. Ngoài các cơ sở xuất khẩu chính bên bờ Vịnh, Riyadh có thể vận chuyển dầu tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ và đưa hàng ra thị trường từ đây.

Trong tháng 10, Saudi Arabia tận dụng tối đa cả 2 hướng xuất khẩu. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Kpler, nước này vận chuyển ra nước ngoài tổng cộng 7,9 triệu thùng dầu thô và sản phẩm lọc dầu mỗi ngày, mức cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu. Kết quả này đạt được ngay cả khi rủi ro hàng hải quanh bán đảo Arab tiếp tục gia tăng.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ghi nhận ít nhất 36 vụ tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển trong khu vực vào tháng 10. Đây là tần suất tấn công được báo cáo cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Các vụ việc tập trung quanh những tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng, gồm eo biển Hormuz và Bab al-Mandeb. Nếu Hormuz là cửa ngõ của dầu khí vùng Vịnh, Bab al-Mandeb lại nằm giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương, đóng vai trò quan trọng đối với tàu sử dụng tuyến xuất khẩu phía tây của Saudi Arabia.

Không chỉ tàu thương mại, Saudi Arabia cũng trực tiếp hứng chịu các cuộc tấn công. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen đã nhắm tới hạ tầng hàng không và năng lượng của nước này. Một số sân bay bị tấn công, trong đó có sân bay lớn nhất tại Riyadh. Trụ sở của tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco cùng các cơ sở tại mỏ dầu cũng trở thành mục tiêu.

Dù vậy, số liệu tháng 10 cho thấy Saudi Arabia vẫn duy trì được hoạt động khai thác và nâng lượng dầu đưa ra thị trường lên mức cao nhất kể từ đầu chiến sự.

Một nhà sản xuất lớn khác trong khu vực cũng tăng mạnh sản lượng là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Nước này rời OPEC trong năm nay nên không còn trực tiếp báo cáo số liệu khai thác cho tổ chức. Tuy nhiên, theo các nguồn thứ cấp được OPEC sử dụng, UAE sản xuất hơn 4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với mức trước chiến sự.

Khi tuyên bố rời OPEC hồi tháng 4, UAE cho biết muốn có thêm quyền tự chủ để tăng khai thác mà không bị ràng buộc bởi các hạn chế sản lượng của tổ chức.

Theo FT﻿