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EU gửi 'tối hậu thư' tới tỷ phú Elon Musk

| | Tài chính quốc tế

Liên minh châu Âu cảnh báo tỷ phú Elon Musk và SpaceX về nguy cơ mất lòng tin do không thực hiện đầy đủ các thỏa thuận liên quan tới Starlink.

EU gửi 'tối hậu thư' tới tỷ phú Elon Musk- Ảnh 1.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian - ông Andrius Kubilius cho biết SpaceX có nguy cơ đánh mất lòng tin của các đối tác châu Âu nếu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến Starlink. Quan chức này đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Liberty.

Theo đánh giá, hoạt động của hệ thống tại Ukraine dựa trên các thỏa thuận chính thức được tài trợ bởi một số quốc gia châu Âu. Việc không tuân thủ những điều khoản cam kết có thể dẫn đến những tổn thất lâu dài về uy tín và tài chính cho công ty Mỹ trên thị trường EU.

"Tôi hy vọng SpaceX hiểu được hậu quả của việc không thực hiện đúng hợp đồng đã ký với các nước châu Âu. Công ty có thể mất uy tín, và điều này có thể ảnh hưởng rất tiêu cực đến khả năng cung cấp dịch vụ cho các nước châu Âu và người dân châu Âu", ông Andrius Kubilius nhấn mạnh.

EU gửi 'tối hậu thư' tới tỷ phú Elon Musk- Ảnh 2.

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian - ông Andrius Kubilius.

Song song đó, Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh việc phát triển năng lực liên lạc vệ tinh của riêng mình. Đặc biệt, một dự án dài hạn quan trọng của EU là hệ thống vệ tinh an toàn IRIS² , được gọi là "Liên kết Sao châu Âu", nhưng việc triển khai đầy đủ dự kiến ​​chỉ bắt đầu từ năm 2029.

Như một giải pháp tạm thời, EU đã tạo ra hệ thống GOVSATCOM , tập hợp nguồn lực vệ tinh của các quốc gia thành viên để cung cấp thông tin liên lạc an toàn. Ukraine dự kiến ​​sẽ có thể truy cập nền tảng này vào năm tới.

Mặc dù hiệu năng thấp hơn so với hệ thống IRIS² trong tương lai, GOVSATCOM vẫn sẽ đáp ứng được một số nhu cầu liên lạc quan trọng.

Ngoài ra, EU dự kiến ​​sẽ bổ sung các dịch vụ vệ tinh thương mại vào hệ thống từ năm 2027 để phục vụ cho mục đích quân sự tiềm năng.

Đồng thời, Ủy ban châu Âu thừa nhận hệ thống hiện có của châu Âu vẫn chưa đủ khả năng thay thế hoàn toàn năng lực liên lạc vệ tinh của Mỹ như Starlink hay Starshield, cũng như hệ thống cảnh báo sớm về những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Theo Militarnyi

Theo Bạch Dương

Giáo dục thời đại

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