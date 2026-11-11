Kỹ sư Nga nhận bằng sáng chế "nóng" cho phát minh đột phá về tuabin khí, gỡ điểm nghẽn kinh điển

Nhờ phát minh giảm hiện tượng quá nhiệt trước tuabin khí, Trung tâm nghiên cứu "Viện Zhukovsky" (tổ chức nghiên cứu khoa học hàng đầu của Nga trong lĩnh vực hàng không) vừa được cấp bằng sáng chế cho thiết kế buồng đốt tuabin khí độc đáo, truyền thông Nga đưa tin ngày 10/11/2026.

Giải pháp kỹ thuật mới này được phát triển nhằm giải quyết triệt để sự cố quá nhiệt tại khu vực trước tuabin, đồng thời tối ưu hóa quá trình làm mát các thành phần chịu nhiệt độ cao và nâng cao hiệu suất cháy của động cơ.

Đột phá trong sáng chế của kỹ sư Nga

Điểm cải tiến cốt lõi của sáng chế nằm ở sự thay đổi kết cấu khu vực bên trong của ống lửa.

Trong các thiết kế truyền thống trước đây, phần tường bên trong và vỏ bọc thường được cấu thành từ hai bộ phận tách biệt, tạo ra khoảng hở kỹ thuật ở giữa. Cấu trúc cũ này không chỉ làm tăng độ phức tạp khi chế tạo mà còn hạn chế hiệu quả tản nhiệt.

Với giải pháp mới, các kỹ sư tại Viện Zhukovsky đã hợp nhất tường trong và vỏ bọc thành một khối thống nhất duy nhất, tích hợp hệ thống lỗ đục lỗ kỹ thuật.

Thiết kế hợp nhất này vừa giảm thiểu số lượng chi tiết, đơn giản hóa quy trình sản xuất, vừa tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức luồng khí làm mát trực tiếp và hiệu quả hơn trên bề mặt vật liệu.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Đi kèm với khối đục lỗ này là một màn chắn dạng hình trụ phụ được lắp đặt ngay đối diện khu vực đục lỗ bên trong ống lửa. Giữa màn chắn trụ và vỏ bọc bên trong được duy trì một khe hở dạng vòng.

Khi động cơ vận hành, một phần không khí nén từ máy nén sẽ đi qua các lỗ đục và di chuyển vào khoảng không gian này, hình thành một dòng khí làm mát chuyên biệt. Dòng khí này có nhiệm vụ tạo ra một lớp màng không khí bảo vệ phủ liên tục lên bề mặt vỏ bọc bên trong, cách nhiệt hiệu quả và giảm thiểu mức độ gia nhiệt do tác động trực tiếp từ các sản phẩm cháy có nhiệt độ cực cao.

Không chỉ dừng lại ở mặt bên trong, kết cấu tường bên ngoài của ống lửa cũng nhận được những nâng cấp quan trọng.

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Tại vị trí gần lối vào tuabin, nhà thiết kế đã bố trí thêm các lỗ thông khí phụ trang bị các cánh hướng dòng. Vị trí và góc nghiêng của các cánh hướng dòng này được tính toán chính xác nhằm dẫn luồng không khí đi vào vùng cháy bổ sung theo đúng góc độ thiết kế.

Các cánh hướng dòng còn đóng vai trò kéo dài tầm xa của các tia khí nén, từ đó hỗ trợ phân bổ nhiệt độ tối ưu và đồng đều trước khi dòng khí đi vào hệ thống vòi phun của tuabin.

Trong quá trình vận hành tổng thể của buồng đốt, luồng không khí đầu vào được chia thành nhiều luồng chức năng riêng biệt. Một phần không khí hòa trộn với nhiên liệu để duy trì sự cháy chính. Phần không khí còn lại tiến vào qua hệ thống lỗ của ống lửa để tham gia vào giai đoạn cháy bổ sung và làm mát kết cấu.

Các luồng khí phụ này còn góp phần hình thành các xoáy khí dạng hình vành khăn, gia tăng khả năng trộn đều giữa không khí và nhiên liệu, nâng cao hiệu suất đốt cháy và kéo dài tuổi thọ cho toàn bộ hệ thống tuabin khí.

Tham khảo: FT