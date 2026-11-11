Đỉnh thế giới lại xáo trộn: Nvidia rơi khỏi top 2, công ty Bill Gates sáng lập bất ngờ vượt lên

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 10/11 (theo giờ Mỹ), Microsoft vượt Nvidia để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới. Đây là lần đầu tiên tập đoàn công nghệ này giành lại vị trí trên kể từ tháng 6/2025. Apple tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cổ phiếu Microsoft giảm nhẹ 0,4% xuống 543,25 USD, trong khi Nvidia có thời điểm lao dốc hơn 6%, xuống khoảng 167,11 USD/cổ phiếu.

Kết phiên, Nvidia mất khoảng 5,5%, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Theo CNBC, đợt bán tháo kéo vốn hóa của hãng chip xuống còn khoảng 4.070 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Áp lực bán đối với Nvidia xuất phát từ hai yếu tố chính.

Trước hết, báo cáo lạm phát Mỹ tháng 10 cao hơn dự báo đã làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi CPI lõi tăng 0,3%.

Dữ liệu này đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên gần 5%, gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ có mức định giá cao, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, Nvidia đang đối mặt với cuộc điều tra nội bộ của hội đồng quản trị liên quan đến mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành Jensen Huang và một người bị cáo buộc hoạt động tình báo cho Trung Quốc.

Theo Reuters, cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông Huang có phải mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài hay không. Nvidia cũng đang đối mặt với vụ kiện từ cổ đông liên quan đến việc công bố thông tin. Hiện chưa có kết luận chính thức về các vấn đề này.

Trước đó, trong phiên 9/11, cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 4%, xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 7/4.

Tuy nhiên, áp lực bán không diễn ra trên toàn bộ nhóm bán dẫn. Trong phiên 10/11, cổ phiếu AMD, Broadcom và Lam Research vẫn tăng giá.

Đà giảm của nhóm công nghệ Mỹ cũng lan sang thị trường châu Á trong phiên sáng 11/11. Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt giảm khi mở cửa, trong đó cổ phiếu SoftBank Group có thời điểm mất khoảng 9%.

Từ vị trí số một xuống thứ ba chỉ trong một tuần, Nvidia đang chứng kiến sự đảo chiều đáng chú ý trên bảng xếp hạng những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, giữa lúc thị trường ngày càng thận trọng với triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực AI.

Theo Reuters