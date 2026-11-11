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Campuchia tìm đến đối tác Trung Quốc đứng sau Kênh đào Funan Techo: Hé lộ bước đi mới của Phnom Penh

| | Tài chính quốc tế

Viện Quy hoạch và Thiết kế Giao thông Đường thủy tỉnh Quảng Đông đóng vai trò là đơn vị tư vấn kỹ thuật cho dự án Kênh đào Funan Techo.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 10/11 đưa tin, Campuchia đang tìm cách tăng cường hợp tác với một viện quy hoạch và thiết kế giao thông đường thủy của Trung Quốc - đơn vị tham gia vào dự án Kênh đào Funan Techo - trong bối cảnh vương quốc này tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng giao thông chiến lược.

Campuchia tăng cường hợp tác với viện nghiên cứu Trung Quốc hỗ trợ dự án kênh đào Funan Techo - Ảnh 1.

Ông Heng Sothy (thứ hai từ trái sang) - Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông Đường thủy, Hàng hải và Cảng thuộc Bộ Công chính và Vận tải Campuchia - đã có cuộc gặp với đại diện Viện Quy hoạch và Thiết kế Giao thông Đường thủy tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tại thành phố Quảng Châu vào ngày 9/11. Ảnh: Bộ Công chính và Vận tải Campuchia

Trong chuyến thăm trụ sở Viện Quy hoạch và Thiết kế Giao thông Đường thủy tỉnh Quảng Đông tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, vào ngày 9/11, ông Heng Sothy - Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông Đường thủy, Hàng hải và Cảng thuộc Bộ Công chính và Vận tải Campuchia - đã gặp gỡ ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của viện để trao đổi quan điểm và thảo luận về sự hợp tác trong tương lai.

Cuộc gặp là dịp để hai bên củng cố mối quan hệ và khám phá các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực quy hoạch giao thông đường thủy và phát triển cơ sở hạ tầng.

Ông Heng Sothy bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm trụ sở của viện, đồng thời khẳng định niềm tin vào chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm lành nghề và bề dày thành tích của đơn vị này.

Ông cũng hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển sâu sắc hơn trong những năm tới.

Theo Khmer Times, Viện Quy hoạch và Thiết kế Giao thông Đường thủy tỉnh Quảng Đông đóng vai trò là đơn vị tư vấn kỹ thuật cho dự án Kênh đào Funan Techo - một trong những sáng kiến cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng của Campuchia.

Chuyến thăm này phản ánh sự gắn kết liên tục của Campuchia với các tổ chức kỹ thuật của Trung Quốc, cũng như những nỗ lực của vương quốc này trong việc tăng cường quan hệ đối tác về quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.

Theo Duy Nguyễn

Việt Nam hàng ngàyv

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