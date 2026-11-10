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Campuchia trục xuất 163 công dân Trung Quốc

| | Tài chính quốc tế

Việc trục xuất này nằm trong khuôn khổ nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm thực thi nghiêm ngặt luật di trú và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, vào ngày 7/11, Tổng cục Di trú Campuchia đã trục xuất 163 công dân Trung Quốc, trong đó có 5 phụ nữ, do các vi phạm liên quan đến cư trú bất hợp pháp, làm việc không phép, vượt biên trái phép và lừa đảo trực tuyến.

Hoạt động trục xuất được thực hiện tại Sân bay Quốc tế Techo, theo chỉ đạo của Trung tướng Sok Veasna - Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia, phối hợp cùng Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia.

Chiến dịch này được triển khai dựa trên các đề xuất từ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha cùng các lãnh đạo khác trong bộ.

Việc trục xuất này nằm trong khuôn khổ nỗ lực của chính phủ Campuchia nhằm thực thi nghiêm ngặt luật di trú và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Campuchia trục xuất 163 công dân Trung Quốc- Ảnh 1.

Vào ngày 7/11, Tổng cục Di trú Campuchia đã trục xuất 163 công dân Trung Quốc, trong đó có 5 phụ nữ, do các vi phạm liên quan đến cư trú bất hợp pháp, làm việc không phép, vượt biên trái phép và lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Khmer Times

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhiều lần khẳng định rằng Campuchia sẽ không cho phép tội phạm hoặc các cá nhân cư trú bất hợp pháp sử dụng lãnh thổ nước này làm căn cứ cho những hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc hành vi phạm pháp khác gây đe dọa đến an ninh khu vực và toàn cầu.

Ông Hun Manet nhấn mạnh, các cơ quan chức năng Campuchia phải tiếp tục rà soát, trấn áp và trục xuất những kẻ vi phạm mà không có ngoại lệ, nhằm bảo vệ danh dự và an ninh quốc gia.

Dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha, các cơ quan thực thi pháp luật của Campuchia vẫn đang không ngừng nỗ lực đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, điều tra và bắt giữ những kẻ cầm đầu, đồng thời giải cứu các nạn nhân bị lừa gạt vào các đường dây tội phạm, giúp họ lấy lại tự do và trở về quê hương an toàn.

Theo Duy Nguyễn

Việt Nam Daily

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