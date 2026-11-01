Nga vừa tạo "địa chấn hàng hải" ở Bắc Cực: Siêu tàu nắm công nghệ độc quyền hoàn thành sứ mệnh chiến lược

Trong một bước tiến quan trọng khẳng định năng lực chinh phục biển băng lạnh giá của ngành hàng hải phương Bắc, tàu phá băng hạt nhân đa năng "Sibir" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt một đoàn gồm 3 tàu cập cảng Pevek an toàn trên vùng đất Chukotka hẻo lánh ở Bắc Cực, Tập đoàn đóng tàu Hợp nhất (OSK) công bố thông tin ngày 7/11.

Nguồn ảnh: Tập đoàn Rosatom

Theo đại diện của OSK, chiến dịch mở đường và hộ tống xuyên qua những lớp băng giá đày đặc lần này được xem là một trong những cột mốc kỹ thuật then chốt, đánh dấu giai đoạn gấp rút trước khi kết thúc mùa hàng hải hè - thu trong toàn bộ vùng biển thuộc Tuyến đường biển Phương Bắc (NSR).

"Chiến thần phá băng Sibir" sở hữu công nghệ độc quyền của Nga

Tàu "Sibir" chính là mẫu tàu phá băng hạt nhân đa năng sản xuất hàng loạt đầu tiên nằm trong khuôn khổ Dự án 22220 danh tiếng của Nga.

Con tàu được nghiên cứu, thiết kế tỉ mỉ bởi Cục Thiết kế Trung tâm "Iceberg" và được hoàn thiện tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod ở thành phố Saint Petersburg.

Nhờ các thiết kế của "Iceberg", Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu và vận hành hạm đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, phục vụ việc khai thác và dẫn đường trên Tuyến đường biển Phương Bắc (NSR).

Chiến thần phá băng "Sibir" của Nga. Ảnh: Cruisemapper

"Sibir" sở hữu chiều dài tổng thể lên đến 173,3 mét, chiều rộng mạn tàu đạt 34 mét cùng lượng giãn nước khổng lồ rơi vào khoảng 33.540 tấn. Chiều cao giữa thân tàu là 15,2 mét, tạo nên một kết cấu vững chắc trước mọi áp lực đè ép từ các mảng băng trôi khổng lồ.

"Trái tim năng lượng" của con tàu nằm ở hệ thống động cơ phản ứng hạt nhân kép RITM-200 vô cùng tân tiến. Tàu được trang bị hai lò phản ứng RITM-200 - công nghệ độc quyền của Nga.

Mỗi lò sản sinh công suất 175 MW nhiệt điện. Tổng công suất thực tế được truyền tới các trục chân vịt đạt tới mức 60 MW.

Nhờ sở hữu bộ truyền lực và nguồn năng lượng nguyên tử này, tàu phá băng "Sibir" có khả năng hoạt động liên tục, bền bỉ trên các đại dương băng giá trong khoảng thời gian hơn 1 năm mà không cần phải ghé vào bất kỳ cảng biển nào để tiếp nhiên liệu.

Lò phản ứng RITM-200 cao 7,3 mét, đường kính 3,3 mét và có thiết kế tích hợp. Ảnh: Rosatom



Về tốc độ di chuyển, khi vận hành trên vùng nước mở không có băng, "Sibir" có thể tăng tốc tối đa lên đến 22 hải lý/giờ. Ngay cả khi phải đối mặt với các lớp băng dày tới 1,5 mét, con tàu vẫn duy trì được tốc độ rẽ sóng ấn tượng là 12 hải lý/giờ.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với những trường băng kiên cố dày tới 2,9 mét, tàu vẫn có thể kiên cường đè nén và tiến về phía trước với vận tốc 2 hải lý/giờ. Độ dày lớp băng tối đa mà con tàu này có thể đâm xuyên và san phẳng thành công được xác định là 2,9 mét.

Theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt nhất, tuổi thọ thiết kế được cam kết cho con tàu nguyên tử này lên tới 40 năm hoạt động liên tục trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của Trái Đất.

Thiết kế đột phá mớn nước kép độc nhất vô nhị

Các siêu tàu phá băng thế hệ mới thuộc Dự án 22220 hiện đang được hạ thủy và chế tạo liên tục tại nhà máy đóng tàu danh tiếng "Baltiysky Zavod" (trực thuộc Tập đoàn OSK) dựa trên đơn đặt hàng chiến lược từ Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Nga Rosatom.

Nhiệm vụ cốt lõi và sứ mệnh xuyên suốt của những con tàu khổng lồ này là duy trì sự thông suốt của mạch máu giao thông hàng hải quanh năm tại khu vực phía Tây Bắc Cực, đặc biệt là trên các vùng nước nông đầy thách thức của sông Yenisei và vịnh Ob.

Bên cạnh đó, vào các tháng cao điểm thuộc mùa hè - thu, những "mãnh thú băng giá" này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc mở lối đi an toàn tại các hải trình khắc nghiệt thuộc khu vực phía Đông Bắc Cực.

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Yếu tố công nghệ đột phá nhất giúp các tàu phá băng thuộc Dự án 22220 áp đảo các thế hệ tàu cũ chính là thiết kế mớn nước kép.

Cụ thể, mớn nước chuẩn theo đường mớn nước thiết kế của tàu đạt 10,5 mét. Tuy nhiên, khi cần di chuyển vào các khu vực nước nông, mớn nước vận hành tối thiểu của tàu có thể được điều chỉnh giảm xuống còn 8,55 mét.

Chính nhờ khả năng biến đổi mớn nước độc đáo này, tàu "Sibir" sở hữu tính đa năng tuyệt đối: Nó vừa có thể đóng vai trò là tàu phá băng đại dương cỡ lớn hoạt động hiệu quả ở các vùng biển sâu thẳm ngoài đại dương Bắc Cực; lại vừa có thể dễ dàng luồn lách và rẽ băng tại các cửa sông nước nông như sông Yenisei hay vùng lòng chảo vịnh Ob mà không sợ bị mắc kẹt.

Để vận hành toàn bộ cỗ máy chiến tranh thương mại khổng lồ này, thủy thủ đoàn của tàu phá băng "Sibir" chỉ cần vỏn vẹn 75 người nhờ mức độ tự động hóa cực kỳ cao.

Tham khảo: FT