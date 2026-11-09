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Máy bay A320 với phần mũi của tiêm kích Eurofighter gây ngạc nhiên lớn

| | Tài chính quốc tế

Máy bay A320 với phần mũi của tiêm kích Eurofighter gây ngạc nhiên lớn

Phòng thí nghiệm radar bay của Tập đoàn Airbus đã hoàn thành các chuyến bay nghiệm thu, đánh dấu giai đoạn phát triển quan trọng.

Tập đoàn Airbus đã hoàn thành các chuyến bay nghiệm thu đối với phòng thí nghiệm bay A320 ATRA, nơi sẽ thử nghiệm các hệ thống radar thế hệ tiếp theo cho tiêm kích Eurofighter Typhoon.

Phần mũi của máy bay có một tấm chắn trong suốt với sóng radar, hình dáng nhọn, tương tự như loại được sử dụng trên máy bay chiến đấu. Bên dưới đó là hệ thống radar Eurofighter Mk 1 (ECRS Mk 1).

Các bài kiểm tra đang được tiến hành như một phần của quá trình chuẩn bị cho hệ thống radar mới, dự kiến lắp đặt vào năm 2027 trên các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon dành cho Tây Ban Nha và Đức.

“Các máy bay Eurofighter thế hệ tương lai thuộc chương trình Quadriga và Tranche 5 của Đức, cũng như chương trình Halcón của Tây Ban Nha, sẽ được trang bị hệ thống radar mới có tên gọi Eurofighter Common Radar System Mk 1”, ông Eric Lorch - người đứng đầu chương trình E-Scan Mk 1 cho biết.

Máy bay thí nghiệm A320 ATRA dùng để thử nghiệm radar của tiêm kích Eurofighter Typhoon.

Radar Mk 1 thế hệ mới cung cấp trường nhìn rộng 180 độ và khả năng hoạt động ở tần số cao, cho phép phát hiện và theo dõi nhanh hơn nhiều đối với một lượng lớn mục tiêu.

Khả năng của radar cũng bao gồm độ phân giải cực cao cho hình ảnh khẩu độ tổng hợp (SAR) đối với mục tiêu trên đất liền và dưới nước, cũng như ở chế độ không đối đất đặc biệt để giám sát các mục tiêu di động.

Để lắp đặt phần mũi của tiêm kích Eurofighter, các chuyên gia đã gia cố thân máy bay chở khách A320 và lắp đặt hàng trăm mét cáp dữ liệu. Họ cũng lắp đặt hệ thống làm mát bằng chất lỏng và không khí để điều chỉnh nhiệt độ của hệ thống radar.

Một số trạm làm việc sẽ được đặt trong khoang lái, nơi các chuyên gia nhận được thông tin cần thiết trong thời gian thực để có được cái nhìn rõ nhất về hiệu suất.

Theo Militarnyi

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

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