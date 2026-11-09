Warren Buffett và CEO Berkshire Hathaway bán ròng cổ phiếu 15/16 quý, gióng cảnh báo 377 tỷ đô tới Phố Wall

Vào ngày 7/11, tập đoàn Berkshire Hathaway công bố kết quả kinh doanh quý III với lợi nhuận hoạt động đạt 12,7 tỷ USD, đồng thời hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ tăng đáng kể.

Tuy nhiên, con số gây chú ý nhất là lượng tiền mặt của tập đoàn, bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tín phiếu Kho bạc Mỹ, đã tăng lên 377,4 tỷ USD.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý III, Berkshire đã bán ra lượng cổ phiếu nhiều hơn mua vào 426 triệu USD. Đây là lần thứ 15 trong 16 quý gần nhất, tức khoảng 4 năm, tập đoàn bán ròng cổ phiếu.

Năm nay đánh dấu bước chuyển lớn tại Berkshire Hathaway. Cuối năm ngoái, Warren Buffett, vị CEO lâu năm của tập đoàn, đã nghỉ hưu. Người kế nhiệm Greg Abel tiếp quản hoạt động điều hành hằng ngày và giám sát danh mục đầu tư trị giá 359 tỷ USD.

Warren Buffett đã bán ròng cổ phiếu trong 13 quý liên tiếp trước khi nghỉ hưu, còn CEO Abel bán ròng trong 2 trên 3 quý kể từ khi nắm quyền.

Thông thường, một bảng cân đối kế toán dồi dào tiền mặt được giới đầu tư đánh giá tích cực. Tuy nhiên, Warren Buffett đã xây dựng Berkshire thành tập đoàn nghìn tỷ USD nhờ các thương vụ mua lại và đầu tư. Vì vậy, việc 377,4 tỷ USD nằm im để hưởng lãi không phải là tín hiệu đáng mừng, bởi Phố Wall vốn quen thấy lãnh đạo Berkshire đưa dòng vốn này vào hoạt động.

Một nguyên nhân có thể lý giải cho hành động này là cả Warren Buffett lẫn Abel đều nổi tiếng kiên định với nguyên tắc chỉ mua khi giá hợp lý, trong khi thị trường chứng khoán hiện nay khiến việc tìm cổ phiếu giá hời trở nên rất khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí Fortune năm 2001, Warren Buffett tiết lộ công cụ định giá yêu thích là tỷ lệ giữa tổng vốn hóa thị trường và tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nay thường được gọi là "chỉ báo Buffett". Ông cho biết đây "có lẽ là thước đo đơn lẻ tốt nhất cho thấy mặt bằng định giá đang ở đâu tại bất kỳ thời điểm nào".

Khi tính ngược về tháng 12/1970, chỉ báo Buffett có mức trung bình khoảng 89%, nghĩa là tổng giá trị cổ phiếu Mỹ bình quân bằng 89% GDP của Mỹ. Vào tháng 8 vừa qua, chỉ báo này lập đỉnh mọi thời đại ở mức 236,42% và hiện vẫn cao hơn nhiều so với bình quân lịch sử.

Dù không thể dự đoán chính xác thời điểm thị trường bắt đầu đi xuống, các giai đoạn định giá quá cao trên Phố Wall thường có diễn biến lặp lại theo những cách tương tự. Với một tập đoàn vốn xây dựng danh tiếng nhờ khả năng xuống tiền đúng lúc, việc Berkshire tiếp tục đứng ngoài thị trường đang được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Theo Yahoo Finance