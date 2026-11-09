Chuyên gia cảnh báo kịch bản ảm đạm cho Ukraine trong mùa Đông này

(Ảnh: RT/Global Look Press)

Ukraine có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ trong mùa Đông sắp tới, CNN đưa tin ngày 9/11, khi dẫn lời các chuyên gia.

Christian Vlas, một chuyên gia tại tổ chức phi lợi nhuận quốc tế ACLED theo dõi các xung đột, cho biết: "Mùa Đông này chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình hình nhân đạo khủng khiếp và cuộc khủng hoảng sẽ đến sớm hơn nhiều so với năm ngoái."

Theo người đứng đầu bộ phận hợp tác quốc tế của trung tâm phân tích New Eurasian Strategies Centre ở London John Lowe, nhiều đồng minh châu Âu của Ukraine không nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Ukraine và quy mô của các chi phí tài chính có thể được yêu cầu từ các đối tác châu Âu.

Mùa Đông năm ngoái tại hầu hết các khu vực của Ukraine đã xảy ra tình trạng gián đoạn cung cấp điện và nhiệt do cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hỏng. Quốc gia này đã áp dụng các lịch trình cắt điện.

Ngày 5/11, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, mùa Đông sắp tới đối với thủ đô sẽ rất khó khăn và kêu gọi cư dân chuẩn bị cho các kịch bản tồi tệ, vì Ukraine không có nguồn phát điện riêng.

Theo ông Klitschko, thành phố đã tạo ra các dự trữ nước uống, trang bị cho các giếng khoan các máy phát điện để có thể cung cấp nước cho người dân.

Trong khi đó Tổng thống Ukraine Zelensky hôm sau đổ lỗi cho các quan chức thành phố về tình trạng mất điện và nguồn cung cấp nước kéo dài vì ông cho rằng họ đã không tuân thủ các quyết định chuẩn bị cho mùa sưởi ấm.

Tại thủ đô của Ukraine và khu vực Kiev các đợt cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ngày 2/11. Điều này đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động của giao thông điện đô thị.

Trước đó, ngày 28/10, điện cũng đã biến mất tại các khu vực trung tâm của Kiev.