Nga tấn công “những vị khách quan trọng”, Kiev lập tức giữ kín thông tin - Chuyện gì đã xảy ra ở Kremenchug?

Khách sạn bốc cháy, xuất hiện thông tin về “những vị khách quan trọng”

Theo truyền thông Nga, quân đội Nga tối 8/11 tấn công khách sạn Pantagruel tại thành phố Kremenchug, tỉnh Poltava của Ukraine. Những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy lửa bao trùm nhiều căn phòng, mái nhà bốc cháy và một chiếc ô tô cạnh tòa nhà cũng chìm trong lửa. Một đoạn video khác ghi lại chớp sáng, sau đó là ánh lửa hắt lên bầu trời thành phố.

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên mạng lưới hoạt động ngầm tại Nikolaev, cho biết khách sạn là nơi lưu trú của quân nhân, chủ yếu là lính đánh thuê nước ngoài. Truyền thông Nga mô tả những người có mặt tại đây là “những vị khách quan trọng”, đồng thời cho rằng phía Ukraine giữ kín thông tin về danh tính của họ.

Hiện chưa có thông tin được xác nhận độc lập về số quân nhân nước ngoài có mặt tại khách sạn hoặc thương vong của nhóm này sau cuộc tấn công.

Ảnh minh họa. Nguồn: TST

Người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Poltava, ông Vitaly Dyakovnich, xác nhận Kremenchug bị tấn công tại hai địa điểm. Một tòa nhà chung cư bị hư hại và bốc cháy; khách sạn cũng trúng đòn, dẫn tới hỏa hoạn. Ông cho biết các lực lượng khẩn cấp và dịch vụ đô thị đã được điều động tới hiện trường.

Theo đài Suspilne, trước khi xuất hiện thông tin về các vụ nổ, Không quân Ukraine đã phát cảnh báo về phương tiện bay Nga di chuyển theo hướng Kremenchug. Báo Kremenchuk Telegraph cho biết người dân nghe thấy hai tiếng nổ vào khoảng 19h26 và 19h40 ngày 8/11.

Ban đầu, nhà chức trách thông báo một thiếu niên 16 tuổi bị thương nặng và phải nhập viện. Đến 21h23, ông Dyakovnich cho biết số người bị thương tăng lên bốn; ba người mới được ghi nhận đã nhận hỗ trợ y tế tại chỗ.

Đến rạng sáng 9/11, số người bị thương được cập nhật lên bảy. Hai người khác được đưa tới cơ sở y tế. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 15 người tại các địa điểm bị tấn công.

Cùng ngày, báo Kremenchuk Telegraph dẫn lời Phó thị trưởng Dmitry Kravchenko cho biết tòa nhà có khách sạn Pantagruel còn gồm các căn hộ tư nhân và những không gian phục vụ mục đích khác, trong đó có cơ sở mầm non hòa nhập. Bốn căn hộ trong tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của tờ báo, đồ nội thất còn nguyên vẹn được chuyển khỏi khách sạn. Đại diện chủ cơ sở từ chối bình luận về thiệt hại và không cho phóng viên quay phim bên trong. Các tổ công tác thành phố tiến hành kiểm tra những công trình bị ảnh hưởng, trong khi nhân viên điện lực sửa chữa đường dây tại khu vực.

S-8000 Banderol được nhắc đến trong cuộc tấn công

Về loại vũ khí được sử dụng, ông Lebedev cho rằng Nga đã triển khai tên lửa hành trình S-8000 Banderol trong đòn đánh tối 8/11.

Theo kênh Biên niên sử quân sự của Nga, tên lửa phản lực cỡ nhỏ đã bay khoảng 150–200 km, không bị đánh chặn và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Phía Ukraine chưa công bố kết luận chi tiết về loại vũ khí đánh trúng khách sạn Pantagruel.

Đài Suspilne cho biết vào khoảng 19h25 và 19h34 ngày 8/11, Không quân Ukraine phát cảnh báo về UAV phản lực và Banderol di chuyển theo hướng Kremenchug. Trong các thông báo ban đầu về hậu quả cuộc tấn công, chính quyền địa phương sử dụng cách gọi chung là máy bay không người lái.

Khách sạn và một tòa nhà dân cư tại Kremenchug bốc cháy sau cuộc tấn công. Chính quyền địa phương cho biết có người bị thương. Ảnh: TST

Trước đó, ngày 11/5/2025, Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, công bố hồ sơ kỹ thuật về S-8000 Banderol trên cổng thông tin War & Sanctions. Cơ quan này xác định đây là tên lửa hành trình do doanh nghiệp Kronshtadt của Nga phát triển.

Theo dữ liệu GUR công bố, Banderol có đầu đạn nặng tới 150 kg, tầm hoạt động tối đa khoảng 500 km và tốc độ khoảng 500 km/h. Vũ khí sử dụng nhiên liệu hàng không. Phương tiện mang chủ yếu được nêu trong hồ sơ là UAV Orion, cũng do Kronshtadt sản xuất.

GUR còn cho biết Nga nghiên cứu tích hợp Banderol lên trực thăng tấn công Mi-28N. Theo cơ quan này, tên lửa có khả năng thực hiện các vòng chuyển hướng với bán kính nhỏ hơn một số mẫu tên lửa hành trình khác của Nga, đồng thời duy trì quỹ đạo bay đặc trưng của dòng vũ khí này.

Hồ sơ kỹ thuật của GUR được công bố từ năm 2025. Đối với cuộc tấn công tại Kremenchug tối 8/11, thông tin về phương tiện phóng và điểm xuất phát của vũ khí chưa được công bố.

Kremenchug liên tiếp trúng đòn, nhiều khu vực mất điện

Trong hai ngày 7–8/11, Kremenchug và các địa phương lân cận liên tiếp ghi nhận các cuộc tấn công. Theo thông tin chính quyền tỉnh Poltava công bố ngày 9/11, các đợt tập kích làm tổng cộng 11 người bị thương tại khu vực Kremenchug.

Trong số này, bốn người bị thương trong các cuộc tấn công nhằm vào doanh nghiệp; bảy người còn lại được ghi nhận sau những đòn đánh gây thiệt hại cho hạ tầng dân sự. Các công trình bị ảnh hưởng gồm cơ sở sản xuất, nhà ở, trường mầm non và khách sạn.

Tại cộng đồng Omelnyk, nhà chức trách ghi nhận cửa sổ và mái của ba ngôi nhà bị hư hại sau khi UAV rơi xuống. Tại cộng đồng Semenivka, UAV rơi gây cháy thảm thực vật; mảnh vỡ và sóng xung kích làm hư hại mái nhà, cửa sổ và hàng rào của các hộ dân.

Tại Dnepropetrovsk, sáng 8/11, chính quyền địa phương và tập đoàn năng lượng DTEK cho biết hơn 600.000 khách hàng mất điện sau các đòn đánh vào hệ thống năng lượng.

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm Dnipro, Kamianske, Samar, Pavlohrad và Synelnykove. Bệnh viện cùng những cơ sở hạ tầng thiết yếu phải chuyển sang sử dụng máy phát điện. DTEK thông báo các công trình năng lượng quan trọng bị hư hại và đội sửa chữa đã bắt đầu khôi phục nguồn cung.

Trước đó, tối 7/11, hơn 60.000 khách hàng tại thành phố Dnipro đã mất điện sau các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Theo truyền thông Nga, trạm biến áp Kamenskaya bị phá hủy sau nhiều đợt tấn công liên tiếp. Phía Ukraine công bố tình trạng gián đoạn điện trên diện rộng nhưng chưa xác nhận thông tin trạm biến áp này bị phá hủy hoàn toàn.

Tại Odessa, chính quyền tỉnh thông báo cuộc tấn công tối 8/11 nhằm vào hạ tầng năng lượng gây gián đoạn điện ở phía bắc tỉnh. Các lực lượng chức năng triển khai khắc phục hậu quả tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Truyền thông Nga còn cho biết UAV phản lực đã tấn công doanh trại, kho quân nhu và cơ sở hậu cần vận tải của Ukraine. Theo các nguồn tin này, hàng chục xe đầu kéo chở trang thiết bị quân sự bị thiêu rụi tại một bãi đỗ. Phía Ukraine chưa xác nhận số phương tiện bị phá hủy mà truyền thông Nga nêu.