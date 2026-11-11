Vụ án bé gái gốc Việt 13 tuổi tại Đức: MC nghẹn ngào khi đưa tin trên truyền hình

Vụ việc gây chấn động dư luận tại Berlin và Brandenburg (Đức) khi Lisa Ta, 13 tuổi, rời khỏi căn hộ của gia đình vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng thứ Ba tuần trước (3/11) để đến trạm xe buýt gần nhà nhằm di chuyển tới trường. Tuy nhiên, em đã không bao giờ đến nơi. Đến Chủ nhật, thi thể của cô bé sống tại Berlin-Marzahn được phát hiện trên một khu đất bỏ hoang ở Altglietzen, thuộc thị trấn Bad Freienwalde, bang Brandenburg. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng phát hiện một nghi phạm 22 tuổi tại hiện trường trong tình trạng tự gây thương tích bằng súng. Nghi phạm hiện đang bị điều tra.

Đài truyền hình địa phương RBB đã theo sát vụ mất tích ngay từ những ngày đầu, và thảm kịch này dường như đã tác động mạnh mẽ đến các nhà báo thực hiện chương trình.

Trong bản tin thực hiện tại nơi người dân đặt nến và hoa tưởng niệm nạn nhân, nam MC 63 tuổi Volker Wieprecht đã không kìm được cảm xúc khi chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện trực tiếp với phóng viên Arndt Breitfeld để chuyển sang nội dung tiếp theo. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy nam MC gạo cội phải ngừng lại để lấy lại sự bình tĩnh. Ông thốt lên lời xin lỗi, hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào và dường như đang chiến đấu với những giọt nước mắt.

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh với giọng nói vẫn còn đượm buồn, ông Wieprecht tiếp tục dẫn dắt rằng những chi tiết cần làm rõ trong vụ án của Lisa Ta là một phần của thực tế đau lòng, nơi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn diễn ra hằng ngày tại Đức.

Cùng thời điểm đó, một chiến dịch kêu gọi quyên góp trực tuyến mang tên "Dành cho Lisa và gia đình" do người cậu Andreas Le khởi xướng trên trang GoFundMe đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi. Lời kêu gọi quyên góp này, dù hiện đang tạm dừng, đã nhận được số tiền hơn 68.000 euro (gần 2 tỷ VNĐ). Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển tới người thân nhằm hỗ trợ trang trải cuộc sống và lo chi phí an táng cho bé gái.

Người dân đã gửi nến và hoa để tưởng niệm nạn nhân xấu số. Ảnh: Maria Neuendorff

Người cậu của nạn nhân trải lòng trên website rằng cả gia đình đã chờ đợi và hy vọng suốt thời gian qua, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với sự thật đau đớn rằng em sẽ không bao giờ trở về nhà. Ông xúc động chia sẻ những kỷ niệm về đứa cháu gái ngoan ngoãn, sống khép kín, luôn yêu thương cha mẹ, anh chị em và có sở thích chơi game trên máy tính mỗi khi rảnh rỗi. Nỗi đau và sự khó khăn của gia đình lúc này là vô cùng to lớn.

Ảnh: dpa-Bildfunk

Ảnh: dpa

Ảnh: dpa

Mẹ của Lisa Ta làm nghề vẽ móng tự do, còn cha em vừa nghỉ công việc hiện tại để chuyển về Berlin. Dù gia đình có một chút tiền tiết kiệm, người cậu không muốn họ phải cạn kiệt tài chính trong lúc suy sụp này nên đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Hiện tại, nguyên nhân tử vong chính xác của Lisa Ta vẫn chưa được làm rõ và các xét nghiệm chuyên sâu đang được tiến hành sau khi khám nghiệm thi thể. Theo Công tố viện Berlin, nạn nhân và nghi phạm không hề quen biết nhau từ trước. Nghi phạm 22 tuổi mang quốc tịch Đức bị thương nặng đe dọa tính mạng và đang được điều trị tích cực. Cảnh sát đã thu giữ nhiều bằng chứng tại nơi ở của hắn ở Marzahn-Hellersdorf cũng như tiến hành khám nghiệm hiện trường trong nhiều ngày.

Phát ngôn viên Michael Petzold của Công tố viện Berlin cho biết kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu chưa xác định được nguyên nhân tử vong chính xác nên cần thêm các cuộc kiểm tra y khoa pháp y. Ngoài ra, cơ quan chức năng tiết lộ nghi phạm từng bị điều tra từ tháng 1 năm 2025 do nghi ngờ sở hữu và phát tán tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy trẻ em trên mạng và trong ổ đĩa cứng với hơn 900 tệp tin vi phạm. Bước đầu, các điều tra viên nhận định Lisa Ta là nạn nhân ngẫu nhiên và chưa có dấu hiệu cho thấy có đồng phạm khác tham gia vào vụ án.