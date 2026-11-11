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Bộ trưởng Tài chính Mỹ chuyển đến căn cứ quân sự vì 'bị đe dọa'

| | Tài chính quốc tế

Theo ba nguồn thạo tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã rời khỏi nhà riêng để chuyển đến một căn cứ quân sự sau khi xuất hiện các mối đe dọa nhắm vào ông.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: New York Times)

Tờ New York Times dẫn nguồn giấu tên cho biết, mối đe dọa nhắm vào Bộ trưởng Bessent có liên quan đến Iran.

Phía Iran chưa lên tiếng bình luận về thông tin này. Trước đây, Iran từng phủ nhận việc lên kế hoạch tấn công các quan chức và cá nhân trên lãnh thổ Mỹ.

Mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức Mỹ lưu ý rằng khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn của Iran tại Mỹ và các vùng lãnh thổ khác ở nước ngoài là hạn chế.

Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, trong một bản ghi nhớ mà Reuters có được vào cuối tháng trước, đã cảnh báo rằng Iran đang gia tăng nỗ lực nhắm vào các nhân sự Mỹ.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết ông Bessent “sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa”, đồng thời khẳng định ông vẫn cam kết thực hiện chiến dịch gây sức ép lên nền kinh tế nước Iran.

Kể từ tháng 8, ông Bessent đã dẫn đầu một chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm cô lập Iran về mặt tài chính thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, cùng những hạn chế đối với các tuyến đường thương mại.

Ông Bessent cùng các quan chức khác cho biết, chiến dịch gây áp lực đang phát huy hiệu quả, làm thu hẹp nền kinh tế Iran, đẩy đồng nội tệ của nước này đến bờ vực sụp đổ và khiến mức sống tại Iran suy giảm nghiêm trọng.

Chính quyền Mỹ hy vọng rằng áp lực này sẽ giúp Washington không phải tái khởi động các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, mà vẫn đạt được mục đích cuối cùng.

Ông Bessent là quan chức cấp cao mới nhất trong chính quyền Tổng thống Trump rời bỏ nơi ở tại Washington để chuyển đến một căn cứ quân sự hoặc một địa điểm cư trú được bảo vệ.

Ít nhất sáu quan chức khác cũng đã thực hiện động thái tương tự trong năm 2025, trong đó có ông Stephen Miller - hiện là Chánh văn phòng Nhà Trắng và bà Pam Bondi - người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Chính quyền Mỹ hiện chưa công bố quy mô các mối đe dọa nhắm vào các quan chức cấp cao. Không phải tất cả các mối đe dọa này đều liên quan đến Iran.

Theo Minh Hạnh

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