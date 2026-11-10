Không phải Campuchia, đây mới là quốc gia nhận đầu tư nhiều nhất từ Việt Nam, cái tên "lạ" đứng ở vị trí thứ 2

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) 10 tháng năm 2026 đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính).

Trong 10 tháng đầu năm 2026, có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.

Trong đó, Lào là nước dẫn đầu với 670,9 triệu USD, chiếm 19,7% tổng vốn đầu tư; Cộng hòa Dominica ghi nhận 560 triệu USD (16,4%); Campuchia đạt 487,0 triệu USD (14,3%); Ấn Độ đạt 361,7 triệu USD (10,6%); Indonesia đạt 340,2 triệu USD (10%); Philippines ghi nhận 193,6 triệu USD (5,7%); Kazakhstan đạt 149,9 triệu USD (4,4%); Mỹ gần 100 triệu USD (2,9%). Đáng chú ý, vốn đầu tư vào Dominica đến hoàn toàn từ dự án của Viettel Global.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào tiếp tục có những chuyển biến tích cực qua các năm. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2024. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Lào, với khoảng 300 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 7,04 tỷ USD tính đến đầu tháng 10.

Những doanh nghiệp tên tuổi như Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Vinamilk, BIDV, Cao su Việt Nam, Petrolimex... đều đang có những khoản đầu tư lớn tại Lào.



